　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆油污元凶竟是「國光客運保修廠」偷排廢水　環境部勒令停工

▲基隆、汐止15萬戶油汙水疑源頭曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆、汐止15萬戶油汙水疑源頭曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者許敏溶／台北報導

基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，引發全國關注。環境部今（3日）指出，聯合稽查小組查獲盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，已違反水污法，基隆環保局已依法告發並勒令停工，另鎖定其他疑似污染源蒐證中，另強化預警3措施，緊急穩定原水水質。

基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，造成基隆、汐止共超過15萬戶自來水遭到油汙污染。環境部今天表示，除立即動員環境管理署北區環境管理中心、水質保護司，和基隆市環保局組成聯合稽查小組，迅速查獲上游疑似違規污染源外，並邀集台灣自來水公司召開研商會議，已向台水公司提出強化水質監測與預警作為，協助環保局與台水公司確保用水安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部指出，環境部與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員鍥而不捨，在12月1日查獲水源區內盛星動力公司涉有重大違規。該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反水污法第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條。由環保局當場依法告發並令相關作業停工。另環境部也已鎖定其他疑似污染源，刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。

為避免類似事件影響供水，環境部表示，12月1日緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，會上也建議台水公司採行三項精進措施，首先是阻絕油污防護機制，並提高例行巡查頻率，取水口常設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護。

環境部指出，第二項建議是提升監測設備效能，要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控。儘速完成新型「水中油監測儀」佈設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警。最後則是針對水源取水改善策略，建議台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／老公狂刺多刀殺妻！　躲墳墓遭逮捕
台中女騎士遭「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝
快訊／退休校長回家了　遺體今吊掛下山
好市多又一家「停車場收費」　業者證實：免費逐步取消
台、荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主
徐亨3cm腦瘤「腦內積水排不掉」！　頭皮裝1裝置活命
獨／「殯葬業蔡依林」嗆：潑屎潑尿　小三嚇到報警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆油污元凶竟是「國光客運保修廠」偷排廢水　環境部勒令停工

河川污染追查加速！謝國樑衝前線指揮　暖暖仁愛供水延長10天

營造健康生活見成效！台東肥胖率連年下降　脫離全國前5胖

送32元電鍋變貪污！大票人炸鍋「根本不該起訴」　律師解答

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」　網嘆：錄取率很低

10年都沒教召！他一查「明年底被送14天」崩潰：以前才5天

12星座12月運勢！射手廣結善緣貴人相助　巨蟹忙中看清目標

校事會議淪整肅工具　心理醫師揭3歷程逃脫校園煉獄

校事會議成私設刑堂　專家批莊國榮如「地下部長」毀杏壇

清潔員「送拾荒婦32元電鍋」淪貪污犯　Cheap轟檢察官：吃飽太閒？

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

基隆油污元凶竟是「國光客運保修廠」偷排廢水　環境部勒令停工

河川污染追查加速！謝國樑衝前線指揮　暖暖仁愛供水延長10天

營造健康生活見成效！台東肥胖率連年下降　脫離全國前5胖

送32元電鍋變貪污！大票人炸鍋「根本不該起訴」　律師解答

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」　網嘆：錄取率很低

10年都沒教召！他一查「明年底被送14天」崩潰：以前才5天

12星座12月運勢！射手廣結善緣貴人相助　巨蟹忙中看清目標

校事會議淪整肅工具　心理醫師揭3歷程逃脫校園煉獄

校事會議成私設刑堂　專家批莊國榮如「地下部長」毀杏壇

清潔員「送拾荒婦32元電鍋」淪貪污犯　Cheap轟檢察官：吃飽太閒？

快訊／台股收盤大漲228.77點　台積電漲20元至1450

舒華要回來了！i-dle無預警「宣布大巨蛋開唱」搶先TWICE成韓女團第一人

餅總季後賽驚喜探班又神助攻！古林睿煬曝前晚「談心」派上用場

獨／高雄警零酒駕破功！副所長0.95醉茫慘摔　恐記2大過免職

醫推3大保暖養身法　「暖暖包敷3穴位」緩解手腳冰冷、經痛

康康爆徐懷鈺暗戀過他！　 偷嗆小鐘「不要臉」提前預防喊話

快訊／高雄鳥松「丈夫利剪殺妻」！狂刺多刀奪命　躲墳墓遭逮捕

她躺停屍間2小時突復活！　員工見「死者還在動」嚇瘋

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭　吳宗憲尊重：誰也不是誰的小弟

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

【這睡姿太猛！】兒子坐推車上睡超熟　臉卡推桿當安全扣用XD

生活熱門新聞

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

LOPIA和牛便當踩雷！總經理親回被讚爆

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」態度變了

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

林倪安昔「非眷屬身分」　入東京巨蛋打卡惹議

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

吃飽「暈碳」恐是身體存脂肪！醫曝3原則

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

鯛魚排藥檢廠商檢測大逆轉　高雄衛生局說明

客狂吐！北市米其林餐廳查2週結果出爐

更多熱門

相關新聞

汐止自來水油污染　新北市府補助買水、就醫、洗水塔

汐止自來水油污染　新北市府補助買水、就醫、洗水塔

基隆河遭油污染，導致基隆、新北汐止自來水出現汽油味。新北市今天表示，將與基隆同步，動用災害準備金補助市民買水、洗水塔、就醫等，提醒居民保存相關收據與證明。

基隆-石垣島渡輪「單程下殺2千元」　月底首航促銷2個月

基隆-石垣島渡輪「單程下殺2千元」　月底首航促銷2個月

替代役役男跨專業受訓　基隆消防強化防災士量能

替代役役男跨專業受訓　基隆消防強化防災士量能

自來水飄油味！　基隆地檢署「分案偵辦」：詳盡查辦

自來水飄油味！　基隆地檢署「分案偵辦」：詳盡查辦

民生用水濃濃汽油味！　基隆環保局開罰台水50萬

民生用水濃濃汽油味！　基隆環保局開罰台水50萬

關鍵字：

基隆自來水油污事件環境部盛星動力公司

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面