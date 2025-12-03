基隆油污元凶竟是「國光客運保修廠」偷排廢水　環境部勒令停工

▲基隆、汐止15萬戶油汙水疑源頭曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者許敏溶／台北報導

基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，引發全國關注。環境部今（3日）指出，聯合稽查小組查獲盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，已違反水污法，基隆環保局已依法告發並勒令停工，另鎖定其他疑似污染源蒐證中，另強化預警3措施，緊急穩定原水水質。

基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，造成基隆、汐止共超過15萬戶自來水遭到油汙污染。環境部今天表示，除立即動員環境管理署北區環境管理中心、水質保護司，和基隆市環保局組成聯合稽查小組，迅速查獲上游疑似違規污染源外，並邀集台灣自來水公司召開研商會議，已向台水公司提出強化水質監測與預警作為，協助環保局與台水公司確保用水安全。

環境部指出，環境部與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員鍥而不捨，在12月1日查獲水源區內盛星動力公司涉有重大違規。該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反水污法第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條。由環保局當場依法告發並令相關作業停工。另環境部也已鎖定其他疑似污染源，刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。

為避免類似事件影響供水，環境部表示，12月1日緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，會上也建議台水公司採行三項精進措施，首先是阻絕油污防護機制，並提高例行巡查頻率，取水口常設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護。

環境部指出，第二項建議是提升監測設備效能，要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控。儘速完成新型「水中油監測儀」佈設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警。最後則是針對水源取水改善策略，建議台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。