自來水油污染！汐止4.7萬戶受害　新北市府補助買水、就醫、洗水塔

▲汐止、基隆自來水遭油污染，住宅水塔傳出濃濃汽油味。（圖／翻攝台水）

文／中央社

基隆河遭油污染，導致基隆、新北汐止自來水出現汽油味。新北市今天表示，將與基隆同步，動用災害準備金補助市民買水、洗水塔、就醫等，提醒居民保存相關收據與證明。

八堵抽水站附近基隆河11月27日遭油污染，造成基隆市、新北市汐止區用水有油味，其中汐止有4.7萬戶受影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市環保局表示，接獲陳情後11月29日赴新山淨水場位於汐止的直接供水點進行採樣檢測，檢測結果無異常。今天再度派員於相同供水點採樣檢測，現場並無油味，也同步巡檢上下游水質及周遭工廠。

針對此次受影響居民，基隆市府昨天宣布將動用災害準備金補助市民。新北市政府副發言人羅婉庭今天表示，新北市府與基隆同步，將動用災害準備金補助市民買水、洗水塔、就醫等支出。

羅婉庭說，請汐止居民保全購買水、清理水塔收據、水塔油污的照片影片，以及其他因污染造成損害所花費的支出證明，後續費用將由台灣自來水公司全額核銷。市府已要求台水迅速處理此次事件，並提出預警機制，強化水質監測與改善措施。

汐止區公所也在臉書提醒民眾保存證據，包括購買飲用水的發票收據、清洗水塔的費用單據、水塔或用水異常影像（如浮油等照片）、因疑似受污染用水造成不適的就醫證明等，民眾可將上述資料交給里長協助收件，再統一轉交區公所彙整，以利後續作業。