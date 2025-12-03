宏都拉斯選戰拉鋸升級　兩親台候選人僅差9000票

▲自由黨候選人納斯拉亞暫時以40%得票率領先。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

宏都拉斯總統大選進入白熱化階段，最新開票進度顯示，「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）暫時以40%得票率領先，「國家黨」的阿斯夫拉（Nasry Asfura）緊追在後，兩人差距雖已拉開至8888票，但選情仍膠著。兩位候選人皆曾表態若當選將考慮恢復與台灣的邦交，使此次選舉更受國際關注。

《新聞報》（La Prensa）引述全國選舉委員會（CNE）資料指出，目前已完成66.5%計票。中間偏右的自由黨納斯拉亞拿下84萬4432票、得票率40.13%；右派國家黨的阿斯夫拉則獲得83萬5544票、得票率39.71%，雙方仍呈現拉鋸態勢。

稍早兩人曾一度僅差515票，呈現難分勝負，如今差距雖拉開，但仍不足以預言結果。至於左派執政黨自由與重建黨（Libre）的蒙卡達（Rixi Moncada）則以39萬5540票（19.13%）**排名第三，與選前民調預測的領先態勢落差極大。

▲阿斯夫拉目前獲得83萬5544票、得票率39.71%。（圖／達志影像／美聯社）



選務系統一度出現技術問題，也讓外界更加緊張。選委會表示，負責公布初步結果的ASD SAS公司清晨回報部分選區資料尚未完成處理，後續正加緊修復。主席保拉（Ana Paola Hall）強調，「政治人物和媒體都必須保持冷靜」，呼籲外界耐心等待正式結果。

目前選委會已允許媒體與政黨在臨時場域查看初步計票資訊，但官方記者會並未開放提問。

此次選舉備受矚目，原因之一是兩名領先的右派候選人皆對台灣友好。路透社指出，若宏都拉斯最終改變現任卡斯楚政府2023年改與中國建交的政策，重新與台灣復交，將可能成為繼1990年尼加拉瓜前總統查莫洛（Violeta Chamorro）後，中美洲地區再度出現影響中國布局的外交轉折。

法新社則分析，計票結果顯示選前聲勢較強的左派已大幅落後，拉美政治版圖恐再迎來新一波「右轉」。