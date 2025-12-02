美中暫緩期！外交部：川普管控戰略競爭之際　仍展現對台政策立場延續

▲美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普與中國國家領導人11月24日通話，外交部最新書面報告指出，川普政府在尋求美中關係穩定與管控戰略競爭之際，多次由高層官員公開重申對台立場「沒有改變」，並以軍售等具體行動持續支持我國自我防衛能力建構，及肯定我國強化國防的決心與作為，對於維護區域和平與穩定現狀允具正面意義。

立法院外交及國防委員會明（3日）邀請外交部長林佳龍、國家安全局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。外交部最新書面報告指出，美中互動進入「暫緩期」，川普政府展現對台政策立場的延續。

外交部說明，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11月25日接受專訪時表示，此次通話是川普於釜山領袖會晤後滿30日主動發起，顯示雙邊領導人維持穩定互動管道，他並形容，當前美中處於為期1年的「暫緩期」（pause），雖競爭屬長期常態，然而領袖層級可直接通話，有助避免情勢失控；並認為，美中領袖來年可望舉行最多4場會晤，包含川普預計赴北京進行國是訪問，習近平亦將回訪美國並出席於佛羅里達州Doral舉行之G20峰會；此外，川普可能於11月前往中國深圳出席APEC會議。

外交部指出，針對主持人表示，美中針對這次談話的詮釋稍有不同，北京更著重烏克蘭及台灣議題，貝森特則明確重申，美國對台立場，「沒有改變」（U.S. position on Taiwan is unchanged）。

外交部認為，美國延續對區域盟邦夥伴的重視、支持與緊密的協調，川普在與習近平通話後不久，即主動致電日本首相高市早苗，向其說明前述通話重點，並與高市早苗就強化美日同盟、印太地區情勢及各項共同面臨挑戰交換意見，並表示願隨時接聽高市首相來電。

面對近期東亞安全情勢變化及中國以經貿與軍事行動對日本施壓，外交部觀察，美國政府亦持續透過公開聲明，展現維護印太和平穩定的堅定立場。除了美國駐日大使葛拉斯（George Glass）在11月15日發文強調，美日同盟與G7夥伴關係皆堅定支持台海和平穩定，反對任何企圖以武力或脅迫方式單方面改變區域現狀；美國務院副發言人 皮戈特（Tommy Pigott）也於11月21日重申，美日同盟為印太和平安全基石，並明確反對在台海、東海或南海以武力或脅迫方式改變現狀的任何行為。

而在台美安全合作方面，外交部指出，近期也持續取得務實且正向的進展。川普政府11月間甫宣布新一輪對台軍售，提供我國所需防衛性武器，除具體落實依據《台灣關係法》及「六項保證」對台安全承諾，更彰顯美方對台海和平穩定及台灣自我防衛能力的高度重視。

外交部提到，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長谷立言（Raymond Greene）也於第一時間代表美方對總統賴清德宣布在未來8年投入1.25兆國防特別預算表達歡迎，並再度重申支持台灣是美國跨黨派長期優先事項，美國將支持台灣加速獲得關鍵不對稱戰力，以強化嚇阻能力。

外交部指出，自釜山「川習會」以來，美中雙方均持續營造雙邊關係正面氣氛，並展現擴大溝通的意願，藉由持續互動為未來訪問累積條件。然而，中國能否如期、如實履行相關協議與承諾，仍為川普最為關切，亦是影響美中關係走向關鍵變數。外交部將持續密切掌握美中高層互動發展情形，並與美方保持緊密聯繫。

針對中方近期頻繁藉由與他國互動後聲明以及聯合國等國際場域，扭曲二戰史觀、誤導國際視聽，強化其「台灣問題內政化」論據、企圖為對台動武尋求虛假「合法性」的惡劣意圖，以及長期透過扭曲及誤用聯大第2758號決議，阻撓我國參與聯合國體系及其他國際組織的行徑，外交部也持續與民主夥伴共同反制。

最後，外交部總結，川普政府在尋求美中關係穩定與管控戰略競爭之際，多次由高層官員公開重申對台立場「沒有改變」，並以軍售等具體行動持續支持我國自我防衛能力建構，及肯定我國強化國防的決心與作為，對於維護區域和平與穩定現狀允具正面意義。

外交部強調，台美之間一向互信友好、溝通管道暢通，並持續就美中互動及區域情勢保持密切協調。未來本部將在既有良好基礎上，持續關注美中關係發展對區域安全影響，並進一步深化與美國及其他理念相近夥伴國家的互信與合作，積極維護我國主權與安全，增進國家利益與人民福祉。