港屋宇署公佈宏建旗下28棟維修大樓工程　含半山豪宅已全數停工

宏福苑五級大火，死傷慘重，屋苑大維修工程承辦商宏業建築，另承建28項私樓工程，香港屋宇署前日（11月29日）勒令暫時停工。屋宇署昨（1）日回覆《香港01》查詢提供有關名單，當中包括西半山豪宅寧養臺、西灣河太康樓等，惟未見屯門怡樂花園。署方又指，相關工程項目或只涉及樓宇個別單位。

屋宇署回覆《香港01》查詢指，紀錄顯示，負責宏福苑維修的承建商宏業建築工程有限個公司，目前是涉及28項私樓工程的承建商，當中11項是由宏業作為註冊承建商的私人樓宇維修工程，而17項是由宏業作為註冊承建商的加建及改建工程。屋宇署已於11月29日勒令該28個私人樓宇工程項目暫時停工。

涉及的樓宇名單（部分工程項目或只涉及樓宇個別單位）

1.柴灣新業街7號協興工業大廈2. 北角春秧街89號大興大廈3. 西灣河康祥街8號太康樓4. 銅鑼灣軒尼詩道451-457號勝華樓5. 般咸道78號寧養臺6. 中環德己立街2-18號業豐大廈7. 香港高陞街48-66號8. 堅道135-137A號9. 干德道14號翡翠樓10. 堅道110-118號11. 軒尼詩道187-193號濂風大廈12. 西營盤水街1C-1K號及安寧里1-15號13. 錦屏街21-27號及21A-27A號14. 香港仔大道166-168號.15. 跑馬地奕蔭街34-36號16. 旺角水渠道34-36A號東樂大樓17. 九龍城衙前圍道32號衙前圍大樓18. 何文田何文田街38-40號文裕閣19. 九龍塘太子道西237A號華美閣20. 彌敦道510-512號21. 長沙灣青山道332-334號22. 必嘉圍7-21號，必嘉街44-50號及溫思勞街51-57號23. 水渠道34-36號 （涉及2個項目）24. 葵涌青山公路-葵涌段539號昌宏大廈25. 葵涌光輝圍39A號昌偉大廈26. 大埔鄉事會街41-49號，運頭街51-53 號，2C－2O運頭坊及大火里6-8號27. 石湖墟新財街1-5號及新勤街2-6號慎忠樓

此外，屋宇署巡查時發現兩項樓宇维修工程以塑膠板遮封窗戶，包括北角富澤花園，項目註冊承建商為源發建築工程有限公司，宏業為項目經理；以及中環中旅大廈的樓宇維修工程，項目註冊承建商為富林工程營造有限公司。為審慎起見，屋宇署已命令該兩項目暫時停止工程。

