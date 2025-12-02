　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑災後李家超被問「為何仍做特首？」　宣佈成立獨立委員會問責

▲香港特區政府行政長官李家超。（圖／香港01）

▲香港特區政府行政長官李家超。（圖／香港01）

文／香港01

宏福苑火災造成嚴重死傷，行政長官李家超今天（2日）出席行會前會見傳媒，公佈將成立由法官主持的「獨立委員會」，審視起火、迅速蔓延原因及相關問題，「我要求調查到底，認真改革，化悲憤為改革力量，不論涉及任何人都問責到底，追責到底。」被問到宏福苑火災後為何仍做特首，李家超表示，制度不足要改革。至於立法會選舉，李家超表示12月7日如期舉行。

李家超在記者會開場白表示，大埔宏福苑經歷一場慘痛奪命大火，焚燒的不只是樓宇，仍刺痛香港人的心，不少人失去親人、朋友，以及一位英勇消防員。消防成功拯救不少居民，生命奇跡是消防生命守護的，首先向消防致敬及無盡感謝，亦感謝各人員各司其職，包括醫護人員拯救傷者、警務人員維持秩序全速行動投入後續搜證調查，以及社會人員及公務員。他指，不同人都展現出香港同是一家，火災已經有151人喪生，79人受傷包括40人留院。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

▲香港大埔宏福苑大火。（圖／路透）

警方正在跟進餘下30個失聯個案，懷極度悲傷心情，政府建築物下半旗，不少人簽悼念冊、到大埔獻花，政府全力支援受影響人員，包括啟動庇護中心，陸續安排2500人到過渡性房屋、酒店暫住，仍有約20人在庇護中心。他指，已經安排一戶一社工，及有公務員支援。他與多名司局長到過渡性房屋探訪，災民對支援感到滿意，有人收到詐騙短訊，他譴責卑鄙的行為。

▲▼香港宏福苑發生數十年來最嚴重火災，民眾捧花到現場哀悼遇難者。（圖／路透）

▲民眾捧花到現場哀悼遇難者。（圖／路透）

此外，他指本星期開始派發5萬元（港元，下同）的津貼，對死者家庭提供20萬，以及2萬補貼給外傭等。大火無情人間有愛，香港不同機構伸出援手，政府成立大埔宏福苑援助基金，投入3億啟動，收到不同捐款，包括內地同胞，已經有16億元，政府會確保全數用好在協助居民走出困境。

對住早前成立的3個工作組，馬不停蹄追究責任為死者討回公道，警方已經拘捕13人涉誤殺，廉政公署拘捕12人，證實裝修工程涉舞弊，用不合規圍網與合規圍網魚目混珠，希望警方及廉政公署聯合調查早日完成，盡快控訴到法庭，調查所有關聯人將，要追責到底讓真相水落石出，讓逝者安息及生者安心。

▲宏福苑火場內慘況曝光。（圖／翻攝文匯網）

▲宏福苑火場內慘況。（圖／翻攝文匯網）

李家超表示，多個環節失誤問題，要系統性改革，包括第一樓宇維修工程施工安全、日常維護，第二有否相連利益、合謀串聯，第三用料清單是否全面，檢測是否有效，第四角色的承擔，包括政府及專業人員，第五招標問題，第六大廈消防系統運作的監督，第七大火的相關責任，第八法律懲罰的足夠性。

他強調，調查進行時，會同時成立法官組成的獨立委員會，要研究詳細工作範圍，政府提供所需資料，以提供更多支持，向他提出建議及報告。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

