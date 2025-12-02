網傳宏福苑災前樓內「監視器畫面」　熱心男急狂按火警鈴無反應

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區日前發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止12月1日下午三點通報，目前已造成151人死亡。近日網傳一段疑似為宏福苑大火前，一名黑衣男住戶狂按火警鈴的監視器畫面流出，再度引起熱議。

一名脆友1日上傳一段影片顯示，在狹窄的樓內，一名身穿黑色上衣的男子用力狂按牆上的火警鈴，怎料警鈴毫無反應，該名男子只好轉身走向樓梯間。不過該名脆友在留言區聲明，自己非原影片的擁有者，僅是從某個群組內儲存下來的，影片的真實性也有待考核。

▲網傳宏福苑災前樓內監視器畫面。（圖／翻攝自threads@acs.90325i，上同）

一名疑似為該名按火警鈴的男子表示，「警鐘完全沒有響，打破玻璃、按警鈴都沒有反應，是因為聞到燒焦味、聽到燃燒聲，再加上大量消防車聲才知道出事，之後逐戶敲門互相通知，不少鄰居都是睡眼惺忪來應門，本以為是隔壁棟起火，完全不知道事情這麼嚴重。」

他無助表示，「我住最高樓層，沿著樓梯逃生的時候，幾乎每一層都走一圈敲門、大喊火警，也試著按警鐘，但都沒有反應，我已經記不清，到底按了多少個警鈴，第一次遇到火警真的會慌，樓梯的牆全部刷成白色，完全沒有標示樓層，根本不知道自己走到第幾樓。」

▲香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）

勞工處表示，自2024年7月至2025年11月期間，共對宏福苑進行了16次安全檢查。該部門針對該建築群的施工問題，向承建商發出6份改善通知書，並啟動三宗檢控程序，但未透露結果。

先前報導指出，過去一年業主與物業管理會議紀錄顯示，多處消防隱患，包括2025年10月管理方通報，消防水口、水龍頭組件、火警鈴、滅火器、消防水帶捲盤及應急燈電池等均需維修或更換等，但未證實是否都已解決。

▲香港宏福苑大火災後衛星照。（圖／路透）



保安局局長鄧炳強上週也證實，大廈火警系統運作不正常，印證居民長期投訴，火災發生時，很多居民表示沒有聽到警鈴響。眾多因素下，也促使「人禍」輿論的發酵。

香港保安局同時指出，經初步調查，起火樓棟棚網保護網，達到阻燃要求，但包圍樓棟窗門的發泡膠板（俗稱保麗龍）高度易燃，根據初步調查，宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延，及波及其他樓棟，同時令玻璃爆破、火勢快速增強並蔓延到室內，引發大面積同時起火。

▲香港宏福苑大火現場，人們擺放花束悼念罹難者。（圖／路透）

香港廉政公署28日成立專案小組調查工程貪污疑雲，整起事故完整調查預計需花費3至4週時間。