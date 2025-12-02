270億馬太鞍溪災後重建特別預算三讀　綠盼錢不是被當地方宣傳品

▲立法院副院長江啟臣2日敲槌，馬太鞍溪災後重建特別預算三讀通過。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院會今（2日）三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，共編列270億元，預算規劃包含馬太鞍溪堰塞湖及相關工程14.3億元、短期與長期馬太鞍溪及花蓮溪水系河川等整治85億元等。國民黨團總召傅崐萁表示，他期待馬太鞍溪堰塞湖能徹底解決，希望行政院能讓人民安心入睡。但民進黨立委沈伯洋說，希望這部法律通過後，地方上能趕快盤點災民需求，讓金錢快速到災民口袋，「而不是當地方的宣傳品」。

花蓮光復鄉市區9月23日遭馬太鞍溪堰塞湖溢流（或潰壩）的龐大泥流大面積掩蓋，國民黨立法院黨團要求中央比照丹娜絲風災提特別預算，協助災民重建。

儘管行政院本要修正《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》，但因立法院10月31日三讀通過，另立《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，遂提出「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，並於11月中排入院會，經財政委員會召開聯席會審查、立法院長韓國瑜召集朝野協商，交付立法院會表決。

立法院會在今天處理「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，在朝野無異議下，二讀與三讀皆以審查會議結果（指聯席會及朝野協商）通過。該預算案共編列270億元，114年至119年分別編列38億元、86億元、41億元、10億元、9億元，另有預留後續額度30億元，暫時未納編。

根據經濟部就該預算的規劃，包含電力系統2.6億元，撥補台灣電力股份有限公司辦理配電網防災韌性計畫；水利設施85億元，區分短期治理與長期治理，前者是加強馬太鞍溪及花蓮溪水系河川、排水的河道疏濬、清淤與土方清運，順暢河道以利排洪，並辦理堤防復建及加高，後者規劃設置堤防以抵抗土石衝擊力，並興建第二道堤防暨緩衝區。

另朝野關切的馬太鞍溪堰塞湖處理問題，根據農業部規劃，馬太鞍溪堰塞湖整治及相關工程14.3億元，用來辦理馬太鞍溪堰塞湖天然壩及周邊崩塌地治理、河道清疏、光復及萬榮林道堰塞湖壩體搶災便道開設及維護、調查監測與崩塌地植生復育及補助地方政府辦理疏散避難演練、安置及設置相關設備等。

預算案三讀通過後，各黨團各派1名代表發言。民眾黨立委林憶君表示，這不只是個預算通過，更代表中央地方共同守護花蓮人民財產與安全的決心；也不只是數字的堆疊，而是重新建立家園、恢復交通、強化水土保持、提升防災能力。未來所有災後重建工程推動過程中，也請相關單位尊重在地居民，與地方充分溝通，並公開透明進度，讓大家安心。林憶君說，期許透過此特別預算，打造比災前更安全的家園，一起努力，讓花蓮好山好水重建、讓花東觀光重回往日光景，把花蓮還給全世界。

沈伯洋說，立法過程中希望能用最快方式讓災民得到幫助，中間不管是強制遷村等奇怪提案，好不容易過程中，不讓忽視災民需求的東西不進到這部立法裡，他強調，執行才是關鍵，他在0403地震時發現，地方盤點災民需求時，需求常常無法跟所需金錢對上線，縣政府方面，比如中繼屋需求該怎麼做，竟是遲至今年才出現，這些都是執行上的問題，好不容易通過的預算無法到災民手上，所以希望這部法律通過後，地方上能趕快盤點災民需求，讓金錢快速到災民口袋，「而不是當地方的宣傳品」。

傅崐萁表示，今預算正式三讀，他要特別感謝民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌及所有立法院同仁，在台灣受傷時不分黨派，全力協助災民重建。今年台灣有兩個傷口，第一是丹娜絲颱風，第二是馬太鞍溪潰壩事件，他謝謝270億元預算在無異議下通過，期待馬太鞍溪堰塞湖能徹底解決，希望行政院能讓人民安心入睡。