　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防特別預算1.25兆！　國民黨：賴清德先赴國會報告講清楚

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德26日以北京訂2027年完成「武統台灣」為目標，宣示推動近1.25兆元國防特別預算。國民黨中央今（28日）召開記者會，呼籲總統必須說清楚講明白，到底是有情資，還是在嘴砲治國？針對要提高國防預算，發言人江怡臻也說，「既然提出高額的國防預算，請你到國會報告」。賴總統投書之前，並沒有向全國人民說明預算內容與詳細的預算時程。請賴總統先履行競選總統時的承諾，先到國會報告。

國民黨今日召開「君無戲言，2027要武統？台灣準備好了嗎？」記者會，出席的文傳會主委吳宗憲、立法委員陳玉珍、發言人江怡臻。吳宗憲表示，「貴為總統，更應該知道君無戲言」，賴總統不應該為了特定目的，為了意識形態，或希望在武器採購上更順利等目的，而說出「中國大陸以2027完成武統臺灣為目標」，這件事情非常嚴重，影響中華民國的各項外國來臺投資、國內的軍心，以及國防的部署。

他強調，賴總統以總統的身分，而不是黨主席的身分，所以當「2027 武統臺灣」這麼嚴重的字眼出現時，勢必造成國內的動盪不安，也會影響軍心、民生。他舉例，當初有網友只是在網路上面問一句：「陳菊院長走了嗎？」馬上就被查辦。他敬告賴總統，「不要仗著你有刑事豁免權，就胡言亂語來擾亂軍心」。

吳宗憲質疑，賴總統莫名其妙突然丟出一句「中國大陸以 2027 武統臺灣為目標」，到底是總統接獲了情資？或只是想趕快付錢給美國買武器？必須向全民說清楚。若2027年如同賴總統所說這麼危險，但我方向美國大量採購的軍事裝備，如F-16戰機、AGM-154飛彈、Mk48魚雷等，交貨一延再延，如果延後到2027年之後，有什麼意義？萬一戰事發生，武器沒來，國民黨提出的軍人加薪法案又被擋著，難道不用讓更多軍人可以安心從軍，為中華民國戰鬥到最後一刻？武器沒來、人又不在，這場戰役就算讓諸葛孔明來都無法獲勝。

陳玉珍則表達聽到賴總統說2027 年中共武力犯臺的相關說法時，感到心情非常地沉重。「戰爭」兩個字說起來好像輕鬆，但對老百姓而言，是多麼大的影響。「戰爭」兩個字真的不是可以隨便說出口的。她認為，「君無戲言」，如果總統府、國安單位掌握了相關情資，認為2027年中共會武力犯臺，距離 2027年只剩下一年多了，大家是不是應該開始進入備戰狀態？

陳玉珍以自身過去在金門戰地的經驗說明「備戰狀態」，她表示，首先是民心的團結、軍心的團結。但立法院已經三讀通過軍人加薪，執政黨卻遲遲不肯發給、不願意給。如果要軍人上戰場，拋頭顱、灑熱血，至少要安軍心，讓軍人無後顧之憂；其次，各行各業要開始做準備？例如過去金門實行戰地政務，在許多事項上必須管制，讓大家有防衛的本事；她舉例，過去金門的戰地政務不分男女，全民編入民防自衛隊，接受武器的訓練；此外，平時要實行宵禁；海邊則是軍事管制重地；家中的燈要蓋燈罩；蓋房子要有防空地板、避難室；且不能有收音機，資訊要受到管制，才不會有混亂的訊息造成民心的動盪。她強調，備戰狀態事項繁多，戰爭不能只是嘴巴說說、那麼輕忽，要趕快開始做準備，讓大家有備戰意識。

「君無戲言！」江怡臻也指出，2027 真的要武統嗎？賴總統 2024 競選總統時信誓旦旦地說「我當總統，兩岸發生戰爭的機率最低。」但賴總統前天卻說出了「北京當局以 2027 年完成武統臺灣為目標」。2025 的賴總統打臉了 2024 年的賴清德，狠狠打臉自己。這是不是也證實了兩岸的局勢，在民進黨、在賴清德的執政底下，已經走向了戰火的邊緣？

江怡臻強調，國民黨一直呼籲要以和平對話達成區域穩定。中美彼此對話往降溫的方向去走，但賴總統卻一直在煽風點火，是正在玩火的總統，要把臺灣變成火藥庫，而不是要讓臺灣遠離戰火。她呼籲賴總統，「既然提出高額的國防預算，請你到國會報告」。賴總統投書之前，並沒有向全國人民說明預算內容與詳細的預算時程。請賴總統先履行競選總統時的承諾，先到國會報告。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泡麵湯「別沖馬桶」！環保局曝3大嚴重後果
TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗成真
詹惟中秀民宿執照！父女遭惡評　女兒超受傷擬提告
子瑜合體日本流量女神！她見偶像秒變迷妹…摀臉快哭了
陳柏霖驚傳「公司被掏空」爆財務危機：連交保金都用借的　經紀人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析竹縣2026民調　小笠原欣幸曝「藍綠勝負關鍵」：藍營基本盤穩固

賴清德曝「中共2027完成武統準備」挨轟　陳水扁：適時澄清哪裡錯？

防香港大火發生　蔣萬安：修法要求工地防護網採防焰材質、禁竹製鷹架

國防特別預算1.25兆！　國民黨：賴清德先赴國會報告講清楚

大谷翔平參戰！　蔡其昌坦言經典賽要贏不容易：但棒球是圓的

陸配「6改4」恐衝擊健保？　石崇良：從公平正義來看須審慎思考

以香港大火為鑑　蔣萬安今取消行程改開強化公安會議

民眾黨聲援徐春鶯　民進黨勸別搞錯重點：任何人都不該違法

林昶佐閃靈＋芬蘭知名小提琴手共演　首次台芬「金屬外交」　

子瑜東京合體日本流量女神！　本田翼見偶像秒變迷妹…摀臉快哭了

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

分析竹縣2026民調　小笠原欣幸曝「藍綠勝負關鍵」：藍營基本盤穩固

賴清德曝「中共2027完成武統準備」挨轟　陳水扁：適時澄清哪裡錯？

防香港大火發生　蔣萬安：修法要求工地防護網採防焰材質、禁竹製鷹架

國防特別預算1.25兆！　國民黨：賴清德先赴國會報告講清楚

大谷翔平參戰！　蔡其昌坦言經典賽要贏不容易：但棒球是圓的

陸配「6改4」恐衝擊健保？　石崇良：從公平正義來看須審慎思考

以香港大火為鑑　蔣萬安今取消行程改開強化公安會議

民眾黨聲援徐春鶯　民進黨勸別搞錯重點：任何人都不該違法

林昶佐閃靈＋芬蘭知名小提琴手共演　首次台芬「金屬外交」　

子瑜東京合體日本流量女神！　本田翼見偶像秒變迷妹…摀臉快哭了

快訊／桃園某幼兒園抽水馬達起火　4師53童緊急疏散逃生

高雄情侶樂遊台中皮夾不見了　暖警掏千元加油錢「不用還了」

國道12/25、元旦取消20公里免收費　停路肩看煙火最重罰6千

分析竹縣2026民調　小笠原欣幸曝「藍綠勝負關鍵」：藍營基本盤穩固

賴清德曝「中共2027完成武統準備」挨轟　陳水扁：適時澄清哪裡錯？

香港大火「楊丞琳李榮浩宣布捐100萬人民幣」！雙手合十：攜手相助

駐芬蘭大使林昶佐霸氣脫了！　重返舞台「用重金屬打造跨國橋樑」

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗願望成真　年底開展

中國「瑞幸咖啡」傳插旗台灣！財經網美：應該做不起來　曝原因

竹市課後班涉體罰兒童！市府出手重懲　負責人名下6機構全廢止

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

政治熱門新聞

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

妻罹癌一度提分手！陸軍陳中士不離不棄　今在「聯合婚禮」甜放閃

賴拋1.25兆軍費　前國安高層提出3質疑

徐春鶯遭羈押　陳智菡：賴清德國安紅線是不准支持在野政黨？

台男「被阿布達比武警帶走」獲釋　外交部安置協助旅行文件核發

子瑜東京合體日本流量女神！本田翼見偶像秒變迷妹

吳怡農拚台北市長！里長酸：只會發mail

青鳥發「藍白立委擊殺名單」揚言開槍　粉專轟：北檢會偵辦加羈押？

黃國昌訪日見不到親台大咖？許甫要求澄清　外交部：行程非駐館能決定

中共「2027時間表」到底是什麼？　敏迪一次解析：軍力達巔峰

馬英九轟賴清德準戰爭狀態　總統府：破壞穩定現狀是北京該反省的

快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任

高市稱「無權認定台灣地位」　矢板明夫：意味日本否定台灣屬於中國

訪日坐高市早苗辦公桌遭網友罵翻　陳宥丞曝實情嗆：有判斷能力？

更多熱門

相關新聞

青鳥發「藍白立委擊殺名單」揚言開槍　粉專轟：北檢會偵辦加羈押？

青鳥發「藍白立委擊殺名單」揚言開槍　粉專轟：北檢會偵辦加羈押？

一名自稱「台派青鳥」經常發文抨擊藍白的帳號，26日貼出一張包含立法院長韓國瑜在內的52位國民黨加上8位民眾黨立委姓名的名單表示，「這是擊殺表單，到時候開戰領到槍先打這些垃圾」，此發言經流傳後引起議論，竟有多名網友力挺表示「消滅國民黨」、「謝謝版主以上名單請大家儲存」、「都要綁住不能讓他們跑走」。對此，粉專不禮貌鄉民團批評，來，大家猜看看，青鳥揚言處理一大票藍白立委..北檢會不會比照台式迷因，偵辦+羈押兩個月？

賴清德拋1.25兆軍購特別預算　民眾黨擬邀赴立法院報告

賴清德拋1.25兆軍購特別預算　民眾黨擬邀赴立法院報告

賴清德拋1.25兆軍購特別預算　國民黨擬邀赴立院國情報告

賴清德拋1.25兆軍購特別預算　國民黨擬邀赴立院國情報告

國民黨團提修法「陸配參政免放棄國籍」　立法院會今付委審查

國民黨團提修法「陸配參政免放棄國籍」　立法院會今付委審查

全台地方政府預算刪減最高僅0.59%　「這縣市」創紀錄連21年一毛未刪

全台地方政府預算刪減最高僅0.59%　「這縣市」創紀錄連21年一毛未刪

關鍵字：

國防特別預算國民黨賴清德國會報告

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

宏福苑惡火83死　今早9時將完成爆破

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面