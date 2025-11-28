國防特別預算1.25兆！　國民黨：賴清德先赴國會報告講清楚

▲賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德26日以北京訂2027年完成「武統台灣」為目標，宣示推動近1.25兆元國防特別預算。國民黨中央今（28日）召開記者會，呼籲總統必須說清楚講明白，到底是有情資，還是在嘴砲治國？針對要提高國防預算，發言人江怡臻也說，「既然提出高額的國防預算，請你到國會報告」。賴總統投書之前，並沒有向全國人民說明預算內容與詳細的預算時程。請賴總統先履行競選總統時的承諾，先到國會報告。

國民黨今日召開「君無戲言，2027要武統？台灣準備好了嗎？」記者會，出席的文傳會主委吳宗憲、立法委員陳玉珍、發言人江怡臻。吳宗憲表示，「貴為總統，更應該知道君無戲言」，賴總統不應該為了特定目的，為了意識形態，或希望在武器採購上更順利等目的，而說出「中國大陸以2027完成武統臺灣為目標」，這件事情非常嚴重，影響中華民國的各項外國來臺投資、國內的軍心，以及國防的部署。

他強調，賴總統以總統的身分，而不是黨主席的身分，所以當「2027 武統臺灣」這麼嚴重的字眼出現時，勢必造成國內的動盪不安，也會影響軍心、民生。他舉例，當初有網友只是在網路上面問一句：「陳菊院長走了嗎？」馬上就被查辦。他敬告賴總統，「不要仗著你有刑事豁免權，就胡言亂語來擾亂軍心」。

吳宗憲質疑，賴總統莫名其妙突然丟出一句「中國大陸以 2027 武統臺灣為目標」，到底是總統接獲了情資？或只是想趕快付錢給美國買武器？必須向全民說清楚。若2027年如同賴總統所說這麼危險，但我方向美國大量採購的軍事裝備，如F-16戰機、AGM-154飛彈、Mk48魚雷等，交貨一延再延，如果延後到2027年之後，有什麼意義？萬一戰事發生，武器沒來，國民黨提出的軍人加薪法案又被擋著，難道不用讓更多軍人可以安心從軍，為中華民國戰鬥到最後一刻？武器沒來、人又不在，這場戰役就算讓諸葛孔明來都無法獲勝。

陳玉珍則表達聽到賴總統說2027 年中共武力犯臺的相關說法時，感到心情非常地沉重。「戰爭」兩個字說起來好像輕鬆，但對老百姓而言，是多麼大的影響。「戰爭」兩個字真的不是可以隨便說出口的。她認為，「君無戲言」，如果總統府、國安單位掌握了相關情資，認為2027年中共會武力犯臺，距離 2027年只剩下一年多了，大家是不是應該開始進入備戰狀態？

陳玉珍以自身過去在金門戰地的經驗說明「備戰狀態」，她表示，首先是民心的團結、軍心的團結。但立法院已經三讀通過軍人加薪，執政黨卻遲遲不肯發給、不願意給。如果要軍人上戰場，拋頭顱、灑熱血，至少要安軍心，讓軍人無後顧之憂；其次，各行各業要開始做準備？例如過去金門實行戰地政務，在許多事項上必須管制，讓大家有防衛的本事；她舉例，過去金門的戰地政務不分男女，全民編入民防自衛隊，接受武器的訓練；此外，平時要實行宵禁；海邊則是軍事管制重地；家中的燈要蓋燈罩；蓋房子要有防空地板、避難室；且不能有收音機，資訊要受到管制，才不會有混亂的訊息造成民心的動盪。她強調，備戰狀態事項繁多，戰爭不能只是嘴巴說說、那麼輕忽，要趕快開始做準備，讓大家有備戰意識。

「君無戲言！」江怡臻也指出，2027 真的要武統嗎？賴總統 2024 競選總統時信誓旦旦地說「我當總統，兩岸發生戰爭的機率最低。」但賴總統前天卻說出了「北京當局以 2027 年完成武統臺灣為目標」。2025 的賴總統打臉了 2024 年的賴清德，狠狠打臉自己。這是不是也證實了兩岸的局勢，在民進黨、在賴清德的執政底下，已經走向了戰火的邊緣？

江怡臻強調，國民黨一直呼籲要以和平對話達成區域穩定。中美彼此對話往降溫的方向去走，但賴總統卻一直在煽風點火，是正在玩火的總統，要把臺灣變成火藥庫，而不是要讓臺灣遠離戰火。她呼籲賴總統，「既然提出高額的國防預算，請你到國會報告」。賴總統投書之前，並沒有向全國人民說明預算內容與詳細的預算時程。請賴總統先履行競選總統時的承諾，先到國會報告。

