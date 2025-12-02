堅持賴清德赴立院國情報告1.25兆　傅崐萁：有問有答一問一答

▲國民黨總召傅崐萁、書記長羅智強、副書記長林沛祥就賴總統國防預算案發表看法。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

在野黨擬邀總統賴清德到立法院，針對1.25兆元國防特別預算進行國情報告。國民黨團總召傅崐萁今（2日）受訪表示，希望賴清德一本初衷，能夠到立法院有問有答一問一答，全國人民能夠搞清楚，到底你為什麼要向國人拿這麼多錢？你迫切的理由是什麼？必須要讓全國國人瞭解清楚。

傅崐萁表示，賴清德當時在參選總統過程中，所有的電視辯論的影片都講得非常清楚，他願意來國會來做國情報告，並接受立法委員的詢答，但是不曉得國家的元首是不是賴清德所說的能不能落實，還是真正的「萊爾校長」？希望賴清德一本初衷，能夠到立法院有問有答一問一答，把全國人民這些疑問透過國會的代議制，能夠詢問清楚。

傅崐萁強調，他們會以最高的禮遇來迎接賴總統到立法院的國情諮詢並被質詢，但不是賴清德到立法院來發布新聞稿然後掉頭就走，那在總統府開記者會就可以了，不需要到立法院來。

傅崐萁說，身為第一個到立法院來做國情報告的元首，請帶著誠意以及能夠解惑世界，讓全國人民能夠搞清楚，到底你為什麼要向國人拿這麼多錢？你迫切的理由是什麼？必須要讓全國國人瞭解清楚。

傅崐萁也說，今天在台灣擁有最大權力的人就是賴清德，既然要增加這些軍備，為什麼不到國會來講清楚？為什麼不讓人民能夠取得相當的諒解跟理解？而是挑選海外投書的方式，來表達他要人民舉債、再給賴清德1.25兆，要買什麼武器國人完全不知道，就在今天要塞進立法院的程序委員會，貿然的要全國人民在完全不知道情況之下，就要一個空白的授權。

傅崐萁呼籲，賴總統必須到國會跟全國國人來講清楚，因為國會這是代表2300萬人的意志最新的民意，而且已經在今年的7月26日、8月23日非常清楚，是最新的中華民國全台灣國民的民意，已經在立法院，希望賴清德、一個舊民意的總統，趕快到國會來把所有的問題講清楚、說明白，必須先讓全國國人能夠了解，再決定是不是舉債高達1兆2500億新台幣，這些都是人民的血汗錢，必須要把人民不只要看緊荷包，而且更希望國家的政策是應該能夠真正地維繫兩岸的和平，而不是成為下一個烏克蘭，讓台灣人民用血肉長城去抵抗一個賴清德把大家推上戰場、推上火線的這樣的一個浩劫，再次的希望賴清德必須跟全國國人講清楚說明白，「我們支持國防，但是我們不支持凱子軍購，更不支持挑釁造成的戰爭」。