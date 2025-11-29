馬太鞍溪臨時便道今午恢復通行　限速30禁行全聯結車

▲▼馬太鞍溪臨時便道搶修完成29今日中午正式通車。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

本月10日馬鞍溪河川水位因鳳凰颱風豪雨及堰塞湖影響，台9線馬太鞍溪橋臨時便道局部遭洪水沖毀淹沒，公路局東區養護工程分局花蓮工務段於當日16時30分完成預警性封路，並迅速撤離現場人員與機具，人車均獲安全保障。經全力日夜搶修，包含路基面路面修復、涵管補強、清理及標線、安全設施等工程，目前各項作業已進入最後整備階段，預計於今(29)日中午12時可完成搶修恢復通車。

公路局於災後即進行安全檢視及損壞評估，11月15日北側水位稍退即進場積極搶修，惟搶修期間遭逢多次因暴漲洪水沖毀已完成改道之水路，公路局搶修團隊克服河床淤高及湍急水流，並於南北向便道各增設1座長24公尺小跨度鋼便橋，以利加大通洪斷面。

台9線馬太鞍溪橋臨時便道採過水道路設計，便道布設高程除銜接堤頂段外，儘量貼近現地河床高程布設（約60％低於既有河床面），並依既有水路設置三道涵管水道，配合降挖涵管段之上下游河床，增加水道深度，以降低便道及涵管高程避免造成阻水。此便道為臨時性之過水道路，不考慮耐洪性，於遭遇較高水位變化時，配合上游設置之水位計自動監測，啟動預警性封路。

▲▼馬太鞍溪臨時便道夜間及日間搶修情形。

鳳凰颱風災害造成南下便道路基340m遭沖毀及土砂溢淹高約2.5公尺，北上便道150m遭沖毀及土砂溢淹高約1公尺，南下及北上三道涵管未損，因鳳凰風災後水道由北側往南偏離，已增設24m長小跨度鋼便橋（每跨8m）因應，便道路基及底層利用現地河床土砂整理構築臨時便道，故能於最短時間內搶修完成。

經全力日夜搶修，包含路基面路面修復、涵管補強、清理及標線、安全設施等工程，目前各項作業已進入最後整備階段，預計於今(29)日中午12時可完成搶修恢復通車，但仍禁行全聯結車，限速30公里/每小時，請用路人減速慢行，並依現場人員指揮通行。

用路人請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

