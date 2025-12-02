侯漢廷昔反對「1年兵役」現喊男女皆要當2年　他曝：搞爛國防討論

▲台北市議員侯漢廷。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

新黨台北市議員侯漢廷日前提出「強化國防」規劃，為反駁自己是「中共同路人」，主張全民避難演習、役期全面延長、提高稅收、刪減社福，且「男女都需服兵役兩年」。對此，新北議員、民進黨發言人卓冠廷1日回應，賴政府提案8年1.25兆的國防預算強化國防，雖然這次沒提到兵役，但侯漢廷為了搞爛討論，就跳出來反串，說賴政府做得不夠多，洋洋灑灑列了七點建議，但兩年前侯漢廷公開反對延長兵役到1年，現在主張延長兵役到2年，你敢信？

卓冠廷表示，他說侯漢廷「滑坡到北韓」，侯漢廷剛剛就急得跳腳寫了一大篇，還有一堆人來洗版性別歧視？回顧2022年12月，蔡政府定案，2024年將恢復1年期義務役。當時新黨馬上發起「反兵役延長」公投，侯漢廷也為了新黨的「反兵役延長」理念，在政論節目上曾與他有過交鋒。

對於侯漢廷態度變化，卓冠廷指出，當時侯漢廷扯了一堆理由，包含但不限於「國防部沒配套」、「經費應優先用在志願役」、「把新兵推去送死」，極盡可能表達對延長兵役的反對。現在勒？

卓冠廷指出，賴政府提案8年1.25兆的國防預算強化國防，整合現有防空系統、提升軍備自給率、加強研發採購⋯⋯。雖然這次沒提到兵役。侯漢廷為了搞爛討論，就跳出來反串，說賴政府做得不夠多，洋洋灑灑列了七點建議，說兵役應該直接延長到兩年，直接打臉3年前的自己。

卓冠廷指出，昨侯漢廷被他打臉後，侯漢廷繼續偷換概念寫了長篇大論，說賴政府「禁止演習」，最可笑的是，他好意思提防空避難室一堆違建危樓，「你自己是台北市議員，啊是不會去質詢蔣萬安？」

卓冠廷直言，侯漢廷一下反對延長兵役，一下要求延長兵役到兩年，在兩個極端間反覆橫跳，目的不就是搞反串、引起恐慌，為批鬥而批鬥。這不是共產黨手法是什麼？侯漢廷一下反對兵役延長到一年，又說只當一年兵早就忘記訓練，「啊你只當12天兵，你記得什麼？」

