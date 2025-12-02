徐國勇用買衛生紙比喻1.25兆軍購　侯漢廷酸：屁股是鑽石鑲的？

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／翻攝直播）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德日前宣布將大幅增加國防預算，推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，遭國民黨批評，民進黨秘書長徐國勇則以「總不能上完廁所才去買衛生紙」比喻反擊。對此，北市議員侯漢廷今（2日）表示，誰家上廁所，會花1/3到1/2家產買衛生紙？屁股是用鑽石鑲的？買衛生紙是為了擦屁股，但現在的情況是，台灣之前訂的F16V的衛生紙，錢付了，貨還沒到，現在是光著屁股在馬桶坐了三年，強化防衛？還是強化美國軍火商的年終獎金？

侯漢廷表示，徐國勇把軍備比喻說「總不能上完廁所才去買衛生紙」，真的聽不下去了。誰家上廁所，會花1/3到1/2的家產去買衛生紙？屁股是用鑽石鑲的嗎？還是拉的是比特幣？

侯漢廷表示，買衛生紙，是為了擦屁股，對吧？但現在的情況是，台灣之前訂的F16V的衛生紙，錢付了，貨還沒到啊！現在是光著屁股在馬桶上坐了三年！

侯漢廷酸，然後民進黨說「不行，雖然之前的紙還沒來，但我預感八年後我會拉一場大的，所以我現在要再花1.25兆，預購八年後的衛生紙」，這不是未雨綢繆，這是便秘引起的幻覺。

侯漢廷說，過去買的東西沒到貨，正常人是催貨，民進黨卻選擇繼續砸錢，美其名「深化台美關係」，但深化你個大頭鬼啊，這哪是深化關係？這是「深化債務」。

侯漢廷指出，F16V是四代半戰機，但對岸六代機都出來了；五代機有全方位體系化作戰，看看印巴空戰，飛機看到飛機前就炸了。而海鯤號11月交艦跳票，坦克沒有反無人機設備。這是什麼意思？花大錢買iPhone10，但到貨時世界已經在玩iPhone18了！強化防衛？還是強化美國軍火商的年終獎金？

最後，侯漢廷批評，正常人發現，當衛生紙要用到1/2-1/3的家產，會思考有沒有其他的方式，兩岸有沒有非軍事的手段能和平避戰？只想到「投降」？那就是執政黨的無能和無智。

▼侯漢廷。（圖／記者李毓康攝）