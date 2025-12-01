挺徐斯儉任副防長　顧立雄：他多次參與台美軍事交流

▲顧立雄1日到立法院外交國防委員會專報並備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國安會諮委徐斯儉任國防部軍政副部長的人事案引發質疑。對此，國防部長顧立雄今（1日）表示，徐斯儉在國安會歷練很多部分是在國防相關事務，其中台美軍事交流部分，很多是由徐率隊參與台美軍事交流，對國防事務很嫻熟，希望徐能深入參與各項國防改革計畫，協助國防部落實各項國防施政措施。

外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮11月中被傳不合，其中包括駐美代表人事上，吳在未知會林情況下，詢問美方徐斯儉接任我駐美代表的可能性，讓林相當不滿。相隔十數日，總統府公布人事，總統賴清德任命徐斯儉出任國防部軍政副部長。國民黨立委王鴻薇質疑，高層全都非國防專業，是怕軍人看到軍購內容簽不下去嗎？

▲國防部新任軍政副部長徐斯儉。（資料照／記者李毓康攝）

顧立雄1日到立法院外交國防委員會專報並備詢。民進黨立委陳俊宇質詢指出，徐斯儉是學者出身，多年來在外交國安領域深耕，多次參與台美間重要對話會議，在顧立雄任國安會秘書長時與顧配合多年。陳俊宇詢問顧立雄，對徐斯儉到國防部有什麼期待？希望借重徐長才推進哪些政策？有無可能主責對美軍購？

顧立雄回應，即使是國防部前軍政副部長柏鴻輝也是文職任用，只是柏是軍職出身，徐斯儉則為文職，但徐在國安會歷練很多部分是在國防相關事務，因為國安包括兩岸、外交、國防，其中國防佔非常大部分，台美軍事交流部分，很多是由徐率隊參與台美軍事交流，事實上對國防事務很嫻熟。

顧立雄說，不管過去有無擔任軍職或在國安會有相關國防事務歷練，都希望能倚賴徐斯儉的專業、專長，希望徐能深入參與各項國防改革計畫，對國防事務，他相信徐在具深刻掌握下，上任後一定會持續發揮國際視野跟戰略長才，協助國防部落實各項國防施政措施。