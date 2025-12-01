侯漢廷提7點國防「男女皆服役」　卓冠廷轟：共產黨同路人一貫做法

▲民進黨發言人卓冠廷。（圖／民進黨提供）

外界近日熱議「2027年恐爆發戰爭」議題，台北市議員侯漢廷日前提出7點強化國防政策，包含男女服役、全民皆兵等，大酸「以上主張，完全符合賴清德與青鳥們，要備戰的邏輯」。對此，民進黨發言人卓冠廷今（1日）反擊，七點政策滑坡滑到北韓去，共產黨同路人一貫做法，就是創造社會恐懼，搞爛所有公共討論，侯漢廷講得一口好聽支持國防，根本就是學共產黨批鬥精髓，不要以為大家都是白痴好嗎？

台北市議員侯漢廷日前表示，「罵我中共同路人真是罵錯了，我全力支持賴清德國防政策；而且還要加碼」，認真面臨2027的可能戰爭，要做好準7點準備，第一「即刻展開全台一年兩次，停班停課的逃生避難演習」、第二「因應城鎮戰，應有大規模撤離訓練、軍隊實地入駐訓練演習」、第三「即刻下令2026年起，兵役延長至2年，教召改為每人一年一召！服役年齡與時間皆延長、且所有性別皆須服役、全民皆兵」

侯漢廷指出，第四「2026年起，役男女禁止出境，慎防逃兵」、第五「根據民防法，百人以上公司大樓學校，須組防護團，現在必須依法行政，強迫要求一年至少需模擬一次，教導如何執行軍事勤務」、第六「軍事預算要增加，全民增加稅收支應國防支出，刪減淘汰不必要社會福利，可以先從刪減政務人員薪水開始」、第七「國民黨主張要嚴審預算，要求美國先到貨，我強烈反對，怎麼可以質疑美國」。



侯漢廷大酸，這才是認真「備戰」吧？上面什麼都不做，就發一本小橘書，才是弱化國防好嗎？以上主張，完全符合賴清德與青鳥們，要備戰、增加實力的邏輯，誰反對，誰才是弱化國防、誰才是中共同路人！

對此，卓冠廷今日反擊，統派現在在做的事情就是用共產黨鬥爭方式搞爛國防政策討論，新黨台北市議員侯漢廷跳出來，說全力支持賴總統國防政策，支持的方式就是全面無上限加碼，但七點政策滑坡滑到北韓去。

卓冠廷認為，在國防討論和提升要循序漸進、凝聚全體共識的當下，共產黨同路人一貫的做法，就是把他們不想要的政策「全面提升、滑坡、扭曲、激進化」，創造社會恐懼，來搞爛所有公共討論。

卓冠廷表示，現代戰爭並不是比誰比較像斯巴達，台灣也不是北韓，那只是窮兵黷武，增強台灣國防也不會剝奪台灣人原本的生活。

卓冠廷批評，對真正的中共同路人來說，只要台灣亂，民心散，他們就會得利，侯漢廷講得一口好聽支持台灣國防，根本就是學得共產黨批鬥精髓，不要以為大家都是白痴好嗎？

