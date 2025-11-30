　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌扯民主假阻擋投票　綠：毫無邏輯、日本返台時差不只1小時？

▲▼藍白主席高峰會談,黃國昌,鄭麗文 。（圖／記者徐文彬攝）

▲黃國昌、鄭麗文。（資料照／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對國民黨主席鄭麗文質疑國防預算，以及民眾黨主席黃國昌影射「民主假」阻擋不在籍投票一事，民進黨發言人今（30日）卓冠廷表示，面對中國持續升高的文攻武嚇，台灣更需以負責任的態度維護區域和平，從前總統蔡英文到總統賴清德，都一貫堅持「備戰不求戰」的原則，從未偏離。

卓冠廷指出，藍白陣營口口聲聲替國軍抱不平，但真正不斷修惡法、接連被憲法法庭判違憲的，從頭到尾都是國民黨與民眾黨；為了脫罪甚至強推修法、企圖讓憲法法庭停擺，這才是破壞民主憲政的鐵證。

卓冠廷表示，反觀民進黨政府任內已四度調薪軍公教，賴清德今年初也加薪志願役國軍，而藍白在立院強行增加有違憲之虞的預算，才是讓國軍待遇陷入不確定的真正原因。國民黨拿可能違憲的立法當提款機、製造假議題攻擊政府，根本不是在照顧國軍。

至於民眾黨宣稱「民主假」阻礙年輕人投票，卓冠廷說，更是毫無邏輯。黃國昌在開議期間從日本剛剛返國，但時差好像不只1小時，急著拿錯誤訊息攻擊民進黨，建議等頭腦清楚後再發言。

卓冠廷強調，賴清德提出的「守護民主台灣國安行動方案」，正是為提升自我防衛能力並深化民主同盟合作；藍白不該在中國威脅持續升高之際，仍刻意扭曲國安與民主議題，讓台灣陷入內部對立。

11/28 全台詐欺最新數據

民眾黨發言人李有宜今（30日）在臉書宣布退黨後，民眾黨創黨元老朱蕙蓉轉發貼文，並跟進表示「即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨」，從此海闊天空。對此，朱蕙蓉受訪表示，李有宜態度蠻好、願意為黨付出，一定要多多支持，但是確實這兩年來一直被忽略。朱蕙蓉也批評民眾黨主席黃國昌，李有宜2024選後第二天就說要選三蘆議員，可是黃卻在沒有任何電話、任何諮詢等下就派子弟兵周曉芸，甚至有活動的時也從沒請李參與，表示把李消聲匿跡、慢慢地抹掉了，非常沒有仁義。

卓冠廷賴清德民進黨鄭麗文黃國昌

