海地中部遭黑幫血洗！母子慘死、百人逃生　民眾怒闖市府抗議

▲▼ 海地彭松帶鎮（Pont-Sondé）一名男子騎腳踏車經過警察局。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 彭松帶一名男子騎腳踏車經過警察局。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

海地中部地區上周末遭武裝黑幫大規模攻擊，造成十多人死亡、數百人被迫逃離家園。當地警方指出，阿迪波尼省（Artibonite）已有50%落入幫派控制之下，緊急呼叫支援。

根據《美聯社》，攻擊發生於11月28日及29日夜間，主要鎖定貝爾西（Bercy）及彭松帶（Pont-Sondé）等城鎮，幫派分子殺害男女老幼，更縱火燒毀民宅，倖存者被迫在黑夜中倉皇逃命。

海地警察工會SPNH-17聲明痛批，「民眾無法生活、無法工作、無法行動，失去全國最大的兩個省份——西部省和阿迪波尼省，這是海地現代史上最嚴重的安全災難。」

彭松帶當地官員證實，已確認近12人死亡，包括一對母子及一名地方政府員工，「幫派仍盤據在彭松帶」，但並無額外警力前來支援。

大批倖存者逃往海岸城鎮聖馬克（Saint-Marc）避難，數百名憤怒民眾1日聚集要求政府採取行動。倖存者查爾斯（Réné Charles）激動喊道，「給我槍！我要跟幫派戰鬥！我們必須站起來戰鬥！」群眾更試圖闖入市長辦公室，一名男子表示，他們不會再依賴政府，「要自己伸張正義！」

這起攻擊被歸咎於當地幫派「格蘭格里夫」（Gran Grif），該組織曾於去年10月在彭松帶發動襲擊，造成至少100人死亡，為海地近期最大規模屠殺行動。目前海地已逾半數人口面臨饑荒危機，暴力衝突更造成140萬人流離失所，創下歷史新高。

美國檢方20日表示，德州2名年輕男子密謀攻占海地一座島嶼，其中一人甚至為此加入美軍接受武裝訓練，意圖招募流浪人口組成傭兵部隊，目標是要殺光這座島上的所有男人，把島上女子與孩童當作性奴。

