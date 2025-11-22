　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美2男密謀攻海地島嶼　組街友兵團殺光男人「把女人小孩當性奴」

▲▼ 民眾從海地太子港前往戈納夫島（Gonave） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為民眾從海地太子港前往戈納夫島 。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國檢方20日表示，德州2名年輕男子密謀攻占海地一座島嶼，其中一人甚至為此加入美軍接受武裝訓練，意圖招募流浪人口組成傭兵部隊，目標是要殺光這座島上的所有男人，把島上女子與孩童當作性奴。

美聯社、紐約郵報報導，21歲男子韋森柏格（Gavin Rivers Weisenburg）與20歲男子湯瑪斯（Tanner Christopher Thomas）20日涉嫌在海外策劃謀殺、傷害或綁架他人遭到起訴，檢方宣稱，兩人策畫一場駭人聽聞的陰謀，「目的是為了實現他們的性侵幻想」。兩人還被控製作兒童色情製品，據稱曾勸說一名未成年人參與露骨性行為。

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲德州2名男子密謀攻占海地島嶼，目標殺光所有男人，把島上女子與孩童當作性奴。（圖／達志影像／美聯社）

根據法庭資訊，韋森柏格與湯瑪斯在2024年8月至2025年7月期間，計劃購買帆船、槍枝彈藥，招募華盛頓特區一帶的街友組成傭兵團，入侵海地戈納夫島（Gonave），並在當地發動政變。檢方指控，兩人「意圖殺光島上所有男性，並把全部的女性及孩童變成他們的性奴」。

調查發現，兩人已採取多項實際行動推進上述計畫，甚至學習海地克里奧語（Creole）。韋森柏格報名參加北德州消防學院學習「指揮控制協議」，並前往泰國接受航行訓練；湯瑪斯則加入美國空軍以獲得所需軍事技能，甚至調往馬里蘭州安德魯斯基地，以便就近接觸潛在招募對象。

此案由聯邦調查局（FBI）、美國空軍特別調查辦公室與塞利納警局展開聯合調查。若韋森柏格與湯瑪斯海外策劃謀殺罪名成立，兩人最重將面臨終身監禁，若製作兒童色情製品罪名成立，兩人將面臨最少15年、最多30年徒刑。

