海地多地緊急狀態3個月　國家警察局長換人當

▲▼ 海地新任命的代理國家警察局長帕萊森（Andre Jonas Vladimir Paraison）。（圖／路透）

▲海地新任命的國家警察局臨時局長帕萊森（Andre Jonas Vladimir Paraison）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

海地政府9日宣布國家多地進入3個月緊急狀態，範圍涵蓋西部省、中部省以及阿蒂博尼特省（Artibonite），並在近日任命國家警察局新任人選，雙管齊下對抗日益猖獗的幫派暴力。

半島電視台報導，海地政府9日發布聲明稱，宣布緊急狀態將使當局持續對抗治安問題，並應對農業及糧食危機，不安全情勢對於公民生活、全國各行各業均產生負面影響，有鑑於危機規模，必須全面動員國家資源來處理。

海地自2021年7月總統摩依士遇刺身亡後，權力真空導致暴力情勢急遽惡化。國際移民組織6月數據顯示，全國已有近130萬人流離失所，聯合國估計光是去年10月到今年6月就有4864人喪生。

儘管由聯合國支持、肯亞主導的維和任務已經部署，但迄今仍未能恢復穩定，首都太子港高達9成區域仍在武裝集團控制下，暴力更持續向其他地區蔓延。

就在8日，海地政府任命國家宮（海地總統府）前安全負責人帕萊森（Andre Jonas Vladimir Paraison）擔任國家警察局臨時局長，稱「我們警察將不眠不休，全力守護全國每個角落的安全」。

