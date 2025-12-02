全球唯一！英美達成「零關稅協議」：英輸美藥品免關稅

▲美國總統川普與英國首相施凱爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

英國政府宣布，已與美國達成藥品自英輸美「零關稅」協議，至少有效3年，成為目前唯一獲得美方此項優惠待遇的國家。此協議屬英美「經濟繁榮協議」（EPD）的一部分，也是川普政府上任後，美國首個正式敲定的雙邊貿易協議。美方除承諾對英國藥品與醫療科技產品零關稅外，英方也將大幅調高健保給付上限，吸引全球藥廠優先在英國上市新藥。

依據英國政府資料，EPD於今年5月定案後陸續更新，其中明確提到，英美將確保英國藥品出口在涉及美國232條款調查或其他關稅措施的情況下，仍能獲得顯著優惠。英方此次取得的零關稅待遇涵蓋藥品與醫療科技產品，使英國出口醫材與醫療服務時不會遭美方加徵額外關稅。

作為交換，英國國家健保體系（NHS）將把藥品給付的「成本效益門檻」大幅提高25％，自現行每延長一名病患一年健康壽命需投入2萬至3萬英鎊，提高至2萬5000至3萬5000英鎊。這是英國20多年來首次大規模調升健保給付標準，意味更多創新療法與罕病藥物可提早納入健保，減少因「性價比不足」而被排除的情況。

英國官員表示，新措施將提升市場誘因，讓全球製藥業者更願意率先在英國推出新藥，英國患者也能更早接觸突破性療法。另一方面，英國也將把對製藥公司收取的超額處方藥品退款從23.5％至35.6％下修至15％，雖仍高於德國等歐洲國家，但已顯著改善製藥產業環境。

此外，英國準備將臨床試驗核准期程從91天大幅縮短至41天，使患者更快參與研究。英國政府並整合NHS現有分散資料庫，建立單一入口系統，以提高研究、治療與藥物研發效率。

英國生技與醫療科技具全球競爭力，政府目標在2030年前將英國打造為歐洲首屈一指的生物科學經濟體。目前英國藥品出口額每年逾50億英鎊，其中對美出口占比約20％。藉由「零關稅」協議與推升健保採購誘因，英國期盼進一步鞏固國際製藥中心地位，並吸引外資加碼生產與研發布局。