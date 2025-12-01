美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

▲美麗島11月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大，下同）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（1日）公布最新「11月國政民調」，針對兩岸議題調查，其中詢問「是否維持九二共識」，結果顯示，有48.0%認為有必要維持九二共識、另有37.8%認為沒必要，比10年前增加7.5個百分點。至於「台灣和中國最後可能變成何種關係」，認為變成生意夥伴或競爭者有37.4%、敵人16.9%、朋友13.6%。另外，在「是否支持國防相關經費占明年總預算三分之一」，有33.5%認為太高，有35.9%認為剛好、另有13.0%認為太低。

《美麗島電子報》詢問民眾「從美國總統川普對俄國與烏克蘭戰爭的態度和作法來看，您認為如果未來3年兩岸發生軍事戰爭，川普會優先確保誰的最大利益」，結果顯示，77.9%認為川普會優先確保美國最大利益，其次國際整體5.5%、台灣4.3%、中國2.7%，表示不一定或看情形而定的有0.8%，未明確回答的有8.9%。

針對國防預算，民調詢問「國防相關的經費大約占政府明年總預算的3分之1，您認為這個比例太高、太低、或剛好」，結果顯示，33.5%民眾認為該比例太高，有35.9%認為該比例剛好或差不多，另有13.0%認為該比例太低，未明確回答的有17.6%。

針對兩岸議題，民調詢問「過去國民黨執政時和對岸中共政府都堅持一個中國的原則，但是各有各的憲法和國家名稱而且互相不承認，雙方政府仍然可以簽訂協議進行交流，這就是當時的『九二共識』。您認為有沒有必要維持兩岸以前的這個基礎和作法」，48.0%認為有必要，其中22.0%很有必要、26.0%還算有必要，比10年前增加1.1個百分點，另有37.8%認為沒必要，比10年前增加7.5個百分點，未明確回答的有14.2%。

《美麗島電子報》指出，綜言之，與馬總統執政時相比（2015年4月29日台灣指標民調發布「台灣民心動態調查、三黨各表兩岸現狀」民調，由戴立安設計問卷與執行），目前認為有必要維持兩岸以往九二共識基礎和作法的民眾並未明顯改變，但是在賴總統執政下認為沒必要維持兩岸九二共識的民眾雖然增加，但值得注意的是目前認為有必要維持九二共識的民眾仍多於沒必要達10.2個百分點。

另外，民調詢問「以您的看法，台灣和中國大陸是不是都屬於一個中國的一部分」，結果顯示，認為兩岸同屬一個中國的民眾有26.4%，比今年3月增加9.0個百分點，認為兩岸不是同屬一個中國的有65.7%，比今年3月減少10.7個百分點，未明確回答有7.9%。

民調也詢問「您覺得台灣和中國的關係，最後可能會變成、或是比較接近以下哪一種關係」，結果顯示（括號內是與2023年4月相較的增減百分點），認為變成生意夥伴或競爭者有37.4%（+4.3%）、敵人16.9%（-3.5%）、朋友13.6%（-2.2%）、家人8.0%（+0.4%）、陌生人7.8%（+0.4%）、親戚6.7%（+1.1%）、未明確回答有9.5%。

《美麗島電子報》指出，本次調查經由交叉分析得見幾乎各群民眾咸認台灣和中國的關係，到最後可能會變成、或比較接近生意夥伴及競爭者的關係，其次多為敵人或敵我關係，此外值得注意是雲嘉南、或40至49歲與70歲以上、或專科學歷民眾等群認為其次是朋友關係，泛藍民眾認為其次是家人關係，民眾黨支持者認為其次是親戚關係。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年11月24至26日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。