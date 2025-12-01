川普2.0「無償對台軍援」歸零！F-16也沒到　日學者示警1事

▲日本學者指出，川普回歸白宮之後，美國對台軍援銳減。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本筑波大學名譽教授、中國問題全球研究所所長遠藤譽今（1）日投書指出，美國總統川普重返白宮至今，不僅完全停止對台無償軍援，就連先前承諾的F-16戰機也沒有一架到貨，警告此政策變化可能暗示「台灣有事」時的美軍出兵可能性，並且影響到日本「危機存亡事態」的成立與否。

遠藤譽分析公開數據指出，拜登政府對台軍援頻率較高，2023年6次、2024年更高達13次，其中多次均為動用「總統撥款權」（PDA）的無償軍援。PDA允許總統在未經國會批准下，向特定國家或地區直接轉移美軍庫存中的軍事設備及服務。

相較之下，川普回歸之後對台軍援僅有2次，但一次以提供零件和後勤支援為主，另一次簽約提供的國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）相關裝備必須等到2031年才會交付，距今仍有6年之久，PDA則是完全歸零。

▲美製F-16V戰機（圖／達志影像／美聯社）

《華盛頓郵報》9月報導，川普禁止對台4億美元軍事援助，並推遲未來武器銷售，理由是隨著10月30日「川習會」即將來臨，他不願做出讓習近平不悅的事、徒生事端。報導指出，此舉標誌著「美國對台政策的重大轉變」，川普秉持交易型外交政策，不贊成無償提供武器，更認為「擁有大規模繁榮經濟的台灣，應像歐洲國家一樣，自己購買武器。」

此外，2019年也就是川普第一屆任期簽署的66架F-16V戰機合約也出現履行問題，當年合約承諾2025年交付28架、2026年交付38架，但儘管3月底曾有出廠儀式的新聞，台灣在支付80億美元後，至今仍未收到任何戰機。

遠藤譽推測，在川普2.0執政下，即使「台灣有事」美軍出兵援助的可能性也很低，而若美軍不出動，日本「存立危機事態」也就無法成立。

今年剩下不到1個月，如果F-16V戰機如期送達，北京勢必強烈抗議，屆時美中關係恐又瞬間破裂，對於主張協防台灣的高市政權可能會是好消息，但「這會成為促使戰爭爆發的加速器，還是踩下煞車的制動器呢」，呼籲日本應密切關注這場以台灣為籌碼的美中博弈。