路透揭台灣軍民合作！安捷航空砸4億改裝偵察機　盼支援情蒐抗中

▲ 高健祐透露，已投入逾4億元改裝偵察機。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣小型航空公司安捷航空（Apex Aviation）透過改裝民航機執行海上偵察，希望蒐集中共軍艦動態情報提供安全部門參考，目前正向政府積極推銷這項偵察飛行任務。政府也已開始和民營企業合作，為「全社會防衛韌性」國防戰略開發新技術。

安捷航空董事長高健祐向《路透》表示，該公司已斥資逾新台幣4億元，將義大利製11人座螺旋槳客機改裝成偵察機，機腹下配備美國製合成孔徑雷達系統。他強調，「中共軍演愈來愈頻繁，距離也愈來愈近，這帶來急迫性。如果我們現在不投入這個領域，以後可能就沒有機會了。」

這套先進雷達能偵測小至0.09平方公尺的目標，但飛行成本可能只有軍機的1/10。安捷航空偵察機定期飛越台灣東部海域，追蹤中共海軍艦艇行蹤，將蒐集資料提供給國軍及海巡單位分析運用。

台灣政府推動的「全社會防衛韌性」計畫正逐步擴大民間參與國防事務範圍，從通訊物流支援、網路安全防護至情蒐領域。賴清德政府已設定2030年將國防預算提升至GDP 5%的目標，並規劃400億美元特別預算，將大幅採購美製新武器。

▲ 偵察機機腹掛載美製合成孔徑雷達。（圖／路透）

除安捷航空的空中偵察計畫，遙控模型製造商雷虎科技（Thunder Tiger）也開發新一代海上無人載具「海鯊800」（SeaShark 800），可攜帶1200公斤炸藥，航程達500公里，在夏季軍品展示會上備受矚目。

但專家對此提出法律層面疑慮，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，「巡邏機涉及執法問題。執法權是否可移交私人企業仍有法律爭議」。民航機面臨中共軍機騷擾的風險也不容忽視，安捷航空醫療包機今年6月飛往金門時，便連續3天遭共軍戰機逼近。

台灣國防部對此採取審慎態度，表示目前有足夠能力監控中共活動，暫無合作計畫，但「歡迎就加強國防建設的『公私合作』進行討論。」海巡署則稱正優先發展無人機並提升偵察能力，後續才會考慮納入載人飛機。

一名台灣高階國安官員透露，軍民合作已成為政府必須正視的策略方向，「國軍作戰壓力極其沉重，共軍正製造新的壓力，我們必須制定新的應對策略。」