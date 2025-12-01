　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透揭台灣軍民合作！安捷航空砸4億改裝偵察機　盼支援情蒐抗中

▲▼ 安捷航空改裝民航機執行海上偵察，機腹掛載美製合成孔徑雷達。（圖／路透）

▲ 高健祐透露，已投入逾4億元改裝偵察機。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣小型航空公司安捷航空（Apex Aviation）透過改裝民航機執行海上偵察，希望蒐集中共軍艦動態情報提供安全部門參考，目前正向政府積極推銷這項偵察飛行任務。政府也已開始和民營企業合作，為「全社會防衛韌性」國防戰略開發新技術。

安捷航空董事長高健祐向《路透》表示，該公司已斥資逾新台幣4億元，將義大利製11人座螺旋槳客機改裝成偵察機，機腹下配備美國製合成孔徑雷達系統。他強調，「中共軍演愈來愈頻繁，距離也愈來愈近，這帶來急迫性。如果我們現在不投入這個領域，以後可能就沒有機會了。」

這套先進雷達能偵測小至0.09平方公尺的目標，但飛行成本可能只有軍機的1/10。安捷航空偵察機定期飛越台灣東部海域，追蹤中共海軍艦艇行蹤，將蒐集資料提供給國軍及海巡單位分析運用。

台灣政府推動的「全社會防衛韌性」計畫正逐步擴大民間參與國防事務範圍，從通訊物流支援、網路安全防護至情蒐領域。賴清德政府已設定2030年將國防預算提升至GDP 5%的目標，並規劃400億美元特別預算，將大幅採購美製新武器。

▲▼ 安捷航空改裝民航機執行海上偵察，機腹掛載美製合成孔徑雷達。（圖／路透）

▲ 偵察機機腹掛載美製合成孔徑雷達。（圖／路透）

除安捷航空的空中偵察計畫，遙控模型製造商雷虎科技（Thunder Tiger）也開發新一代海上無人載具「海鯊800」（SeaShark 800），可攜帶1200公斤炸藥，航程達500公里，在夏季軍品展示會上備受矚目。

但專家對此提出法律層面疑慮，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，「巡邏機涉及執法問題。執法權是否可移交私人企業仍有法律爭議」。民航機面臨中共軍機騷擾的風險也不容忽視，安捷航空醫療包機今年6月飛往金門時，便連續3天遭共軍戰機逼近。

台灣國防部對此採取審慎態度，表示目前有足夠能力監控中共活動，暫無合作計畫，但「歡迎就加強國防建設的『公私合作』進行討論。」海巡署則稱正優先發展無人機並提升偵察能力，後續才會考慮納入載人飛機。

一名台灣高階國安官員透露，軍民合作已成為政府必須正視的策略方向，「國軍作戰壓力極其沉重，共軍正製造新的壓力，我們必須制定新的應對策略。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單
快訊／警車猛撞公車！　車頭爛了
周三起明顯轉冷「北東雨最大」　高山有望降雪
布魯斯威利後事安排曝光　愛妻公開重大決定
TVBS民調／柯志恩領先3綠委「7至10個百分點」　小幅落後
55歲玉女歌手罕見露面！　「超狂真實狀態」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

把15歲男學生騙上床！　澳洲女師「帶娃出庭」認罪了

路透揭台灣軍民合作！安捷航空砸4億改裝偵察機　盼支援情蒐抗中

全球百大軍火商營收「飆6790億美元」創新高　俄烏加薩推動需求

日本超市賣整隻熊掌！黑毛、指甲超完整　價格曝光

不是醫師工程師！美成長最快10大職業　這2行年薪衝破400萬

餐廳升降突故障！一家四口懸吊「45公尺高空」2小時　驚險畫面曝

和談現曙光！　川普樂觀：有機會達協議「結束俄烏戰爭」

瑞士公投否決「強制女性服兵役」　超級富豪遺產稅未過關

緊盯烏俄！　彭博專欄：習近平恐向川普提出「28點台灣方案」

測DNA找到同父異母姊妹　女發現「2人擁9億賠償金」提告搶繼承

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

把15歲男學生騙上床！　澳洲女師「帶娃出庭」認罪了

路透揭台灣軍民合作！安捷航空砸4億改裝偵察機　盼支援情蒐抗中

全球百大軍火商營收「飆6790億美元」創新高　俄烏加薩推動需求

日本超市賣整隻熊掌！黑毛、指甲超完整　價格曝光

不是醫師工程師！美成長最快10大職業　這2行年薪衝破400萬

餐廳升降突故障！一家四口懸吊「45公尺高空」2小時　驚險畫面曝

和談現曙光！　川普樂觀：有機會達協議「結束俄烏戰爭」

瑞士公投否決「強制女性服兵役」　超級富豪遺產稅未過關

緊盯烏俄！　彭博專欄：習近平恐向川普提出「28點台灣方案」

測DNA找到同父異母姊妹　女發現「2人擁9億賠償金」提告搶繼承

台股跌283點收最低27342　台積電跌30元至1410

餵養方式會影響代謝　長庚研究揭「母乳」有助減少嬰幼兒肥胖

台股明年Q1迎6變數　經濟學家看好「股優於債」配置

本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單　全身黑登台暖加碼〈無題〉

葛仲珊陷重度憂鬱黑洞！　驚爆「失去味覺2年」耳朵也出狀況

民進黨人才培力營報名開始　徐國勇：青年世代一棒接一棒打造台灣之盾

中國動漫活動、演唱會頻取消　宣傳剩「中止」、中網友狂吐槽

將是一場硬仗！　富樫勇樹喊話「歸零」面對中華男籃

數位帳戶龍頭出招　台新Richart活儲衝上最高3.5%

屏東婦膝痛難行　內埔警陪上三樓洽公助安心

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

國際熱門新聞

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫抓龍筋

晶片難回流　英特爾前CEO：台積電設廠也沒救

斯里蘭卡洪災153死　總統求國際社會援助

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

女學生行竊遭老闆瘋傳監視器畫面　羞愧輕生

宏都拉斯大選民調　「挺台」候選人領先

賭場「狂撈2420萬」被盯上　夫妻被抓

高市早苗內閣支持率高達75%！　連續2個月突破7成

「台灣有事」兵推　日最壞情況4662人死傷

剛逮201男同志！大馬再破地下淫窟　一片肉色

中國禁令影響有限　日本業者照樣忙翻

美「末日飛機」消失　疑執行秘密任務

傳川普下最後通牒　要馬杜洛下台離境

斯里蘭卡增至334死！20年來最嚴重天災　130萬人受創

更多熱門

相關新聞

安捷航空金門落地爆胎　運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板

安捷航空金門落地爆胎　運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板

安捷航空去年11月一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返程時在金門機場落地爆胎，所幸無人員傷亡。國家運輸安全調查委員會公布調查報告，主因可能為駕駛員於蹬舵操作中觸動左煞車踏板，導致左主輪無法轉動，且其未主動提報，可能存在損害飛行風險。

美國會報告提新戰略　台灣出資挹注第三國

美國會報告提新戰略　台灣出資挹注第三國

金門醫療專機降落松山爆胎！安捷回應了

金門醫療專機降落松山爆胎！安捷回應了

即／松山機場驚傳飛機爆胎　航班起飛延誤15分鐘

即／松山機場驚傳飛機爆胎　航班起飛延誤15分鐘

澳洲偵察機現身西沙　陸怒：非法侵入、立即停止挑釁

澳洲偵察機現身西沙　陸怒：非法侵入、立即停止挑釁

關鍵字：

安捷航空偵察機國防合作海上偵察中共軍演

讀者迴響

熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

探12℃！　下波冷空氣時間曝

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面