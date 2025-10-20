澳洲偵察機現身西沙　陸怒：非法侵入、立即停止挑釁

▲P-8海神式海上巡邏機；示意圖，非當事軍機。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）20日表示，澳洲皇家空軍一架P8海神偵察機19日在南海上空，遭大陸戰機近距離發射照明彈，批評中方戰機的行為不安全和不專業。共軍南部戰區反控澳洲「非法侵入中國西沙領空」，故依法依規警告驅離。

綜合媒體報導，馬勒斯指出，當時澳洲皇家空軍P8海神偵察機正在南海上空進行例行巡邏，期間一架共軍蘇35戰機靠近，並兩次在非常靠近澳方軍機的情況下發射照明彈。

馬勒斯批評，中方戰機所為既不安全又不專業，對澳方軍機及機組人員的安全造成風險。他表示，澳方機組人員未在此次事件中受傷，澳方軍機也未受損，強調澳方將繼續在國際海域開展任務。

澳洲國防部發表聲明指出，澳洲政府希望包括中國在內的所有國家，在開展軍事行動時保持謹慎與安全。聲明稱，澳洲軍方數十年來，一直在該地區執行海上偵察任務；強調澳方嚴格遵守國際法，在國際水域和國際空域行使航行與飛行自由權，所有國家的海洋權益主張，都必須符合《聯合國海洋法公約》。

對此，共軍南部戰區空軍新聞發言人李健健表示，10月19日，澳洲1架P-8A軍機未經中國政府批准，非法侵入中國西沙領空，南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、有力反制、警告驅離。

李健健強調，澳方行為嚴重侵犯中國主權，極易引發海空意外事件。「我們正告澳方立即停止侵權挑釁。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」

大陸外交部面對記者詢問時則回應，「我不了解你提到的有關情況」。