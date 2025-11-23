　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

安捷航空金門落地爆胎　運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板

▲▼安捷航空去年11月一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返程時在金門機場落地爆胎。（圖／運安會提供）

▲安捷航空去年11月一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返程時在金門機場落地爆胎。（圖／運安會提供）

記者周湘芸／台北報導

安捷航空去年11月一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返程時在金門機場落地爆胎，所幸無人員傷亡。國家運輸安全調查委員會公布調查報告，主因可能為駕駛員於蹬舵操作中觸動左煞車踏板，導致左主輪無法轉動，且其未主動提報，可能存在損害飛行風險。

安捷航空一架B-86002航班，去年11月4日執行金門至台北緊急醫療服務，但在返回金門機場跑道落地時，發生左主輪爆胎，經機務人員拆除左起落架箱梁整流罩及機身內牆板，發現機身外蒙皮有皺褶現象及7顆固定鉚釘斷裂，且左起落架箱梁前、後機身框架變形。

運安會報告表示，事故機左起落架箱梁前、後機身框架遭受實質損害，可能原因為落地過程左主輪觸地時，機體結構所承受衝擊力超出負載能力。根據飛航資料紀錄，該機自交機後有數架次垂向／橫向加速度、下降率或坡度等數值偏高；但因取樣率較低，可能有實際落地時，加速度峰值遠高於紀錄數值而未被記錄。

運安會表示，該機落地時，操控駕駛員可能於蹬舵操作中觸動左煞車踏板，導致左主輪煞車壓力於觸地時作用於煞車制動鉗，左主輪無法轉動，胎面橡膠及編織層於跑道上拖行過程中磨穿進而爆胎。

▲▼安捷航空去年11月一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返程時在金門機場落地爆胎。（圖／運安會提供）

▲安捷航空去年11月一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返程時在金門機場落地爆胎。（圖／運安會提供）

運安會報告指出，安捷「疑似重落地」評估機制完全仰賴所屬操作人員主動提報，但其安全管理系統未能有效發揮促進人員主動提報潛在風險事件功能，導致航機發生重落地後，可能未被及時檢查，存在損害飛行風險。

運安會也說，受限於P2012型機缺乏模擬機與安捷機隊規模，以及緊急醫療服務任務具不可預期及頻率不定特性，導致飛航組員飛行時數偏低，任務間隔缺乏規律，影響飛行操作熟練度。

運安會建議，安捷航空應強化「疑似重落地」監控與通報機制，以及早發現航機重落地所造成結構損害。另也應加強飛航組員進場落地操作訓練與考驗，提升其操作熟練度。另也建議民航局同步督導安捷航空強化相關機制。

對此，安捷航空表示，針對此次事件，已依照主管機關指示，自去年11月底追蹤每一趟任務數據，設定警戒值為1.6G，至今皆未超過此數值，且未再發生類似情況。此外，安捷也已完成所有駕駛員的夜間落地強化訓練。在航空器方面，也提高機身檢查頻率，從原本規定的每550小時檢查一次，縮短為每250小時一次。

最冷下探14度時間曝　東北季風將報到
獲准安樂死　澳25歲女罹罕病折磨：高興到哭了
天公爐前引爆！88歲翁背景曝光　會自製簡易炸藥
KK園區多棟建築炸毀！　震撼畫面曝
台鐵列車遭噴大面積塗鴉！　惡劣畫面曝

安捷航空金門落地爆胎　運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板

金門晚間溺斃意外！70歲翁明顯死亡

金門晚間溺斃意外！70歲翁明顯死亡

金門縣金湖鎮映碧潭22日傳出溺水意外，傍晚近6時發現有民眾漂浮水面，民眾見狀急報案。110勤指中心接獲通報後，立即通知消防局派遣人車及救援艇前往搶救。

台62陷阱壓過像砲彈　汽車達人慘中招

台62陷阱壓過像砲彈　汽車達人慘中招

陸海警兩度逼近金門海域！海巡強勢驅離

陸海警兩度逼近金門海域！海巡強勢驅離

表態參選金門縣長　陳玉珍：與大陸多往來是政策中心

表態參選金門縣長　陳玉珍：與大陸多往來是政策中心

密艙藏4600公斤大蒜！金門海巡隊查獲2走私船

密艙藏4600公斤大蒜！金門海巡隊查獲2走私船

安捷航空爆胎金門

