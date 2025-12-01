國安官員：北京升高中日緊張情勢下不了車　有三大誤判

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

針對日本首相高市早苗一席「台灣有事」的談話，引起中方的高度不滿，不斷升高中日緊張情勢。對此，我國安官員分析北京有「三大誤判」，包括誤判華府的態度、誤判日本政治情勢，以及誤判台海跟島鏈安全，是攸關各方的核心利益。

國安官員表示，可以注意到截至目前為止，中方沒有要下車，他們也下不了車，或是不知道怎麼下車，好像是沒有煞車的車子，一直咆哮，這在國際場合上，只會被認為是挑釁跟威脅的一方。

國安官員表示，高市早苗是在11月7日發言，但中國到了14日才開始進行一系列的操作，他認為有「三個誤判」：第一，中國誤判這期間華府的態度，誤判在過程中以為能有戰略空間，誤會美國在關切烏克蘭跟加薩，以為可以趁機威嚇周邊跟宰制島鏈。

國安官員表示，第二是誤判日本政治情勢。他說，高市政權剛上任，過去北京敘事語法多是在欺負女生，很多社群攻擊聚焦在女性，也許認為這種方式顯示出強硬，東京會在威嚇下退讓，認為日本政府系統相對謹慎跟理性，避免衝突狀況下不跟中方計較。

不過，這位官員說，日本內閣府跟媒體民意調查，日本國民對中國沒有好感比例是88%，對高市支持都是過半，中國政府忽略，民主社會對於對外政策的影響，民主社會裡面一定會反應國民共同情感。

他表示，中日還有釣魚台、油田跟東海軍演問題，包括日本企業人士在中國拘禁，以及先前福島排放水等，中國覺得每一個動作是在出一口氣，但其實都是讓各方更生氣，激怒各方而已。

國安官員表示，第三是錯判了台海跟島鏈安全，其實才是攸關各方的核心利益。他說，拿台灣這件事情，劃定勢力範圍，忘記了印太周邊（國家）越來越認為，「這正是大家無可挑戰的生命線」。

國安官員指出，總體供應鏈來說，島鏈安全有破口，世界高科技供應鏈動脈被切斷，影響大家核心利益，北京以為在戰略空窗可以得到島鏈宰治權，把美國跟民主世界影響力推出島鏈以外，但很抱歉這是大家的核心利益，不管日方跟美方，必須在這件事情上有很清楚脈絡，就是不可以讓中方予取予求。