詹惟中日本民宿遭疑逃漏稅　公布「營業執照」擬提告

記者黃翊婷／綜合報導

知名命理老師詹惟中因先前疑似在社群PO文中暗酸日本首相高市早苗，而遭到網友撻伐，雖然他已經刪文並道歉，但這場風波還是波及到家人，就連女兒管理的民宿也受到抵制，甚至被質疑涉嫌逃漏稅。對此，詹惟中公開民宿營業許可證明，強調一切都是合法經營，女兒和家人無辜，如果網友繼續亂罵，將會蒐集證據提告。

▲詹惟中呼籲網友不要亂罵無辜的家人，否則將會提告。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中就是愛算命）

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」，引發中國強烈反彈。詹惟中24日在社群媒體PO文分享面相，疑似暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，結果遭到大批網友撻伐，雖然他立即刪文並在25日道歉，但有網友挖出他的女兒在日本京都、大阪經營4間民宿，進而引發網友抵制。

此外，還有網友找出詹惟中過往與女兒拍攝的影片，當時他表示大家如果要訂民宿，可以加LINE訂房，如此一來就能避開Airbnb抽成10到15％，因而遭到網友質疑是否逃漏稅。

▲詹惟中公開民宿執照，強調一切都是合法經營。（圖／詹惟中提供）

對此，詹惟中公開日本民宿營業許可證明，強調民宿是由女兒經營代管，百分之百有執照，也有繳稅，一切都是合法經營。

詹惟中表示，做錯事情的是他，與女兒無關，網友對他的批評，他虛心面對，但是女兒和家人是無辜的，希望大家不要再罵女兒，如果再繼續亂罵，將會蒐集證據提告。