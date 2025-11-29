　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

濱崎步上海演唱會遭取消　矢板明夫：中國逼日本收回涉台言論

▲▼ 日本天后濱崎步抵達桃園機場（班機JX803） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲日本天后濱崎步上海開唱前遭無預警宣布停演。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國近日接連取消多名日本藝人的演出活動，其中，還包括日本天后級歌手濱崎步的上海演唱會，也在開演前夕，無預警宣布停演。對此，日本媒體人矢板明夫今（29日）表示，中方背後的主要意圖，是想透過藝人和粉絲向日本政府施加壓力，逼迫高市早苗首相收回涉及台灣的言論。

矢板明夫表示，昨天晚上在中國上海，發生了一件荒唐的突發事件，日本遊戲公司萬代南夢宮舉辦的「遊戲嘉年華2025」活動中，當日本歌手大槻真希正在台上演唱《海賊王》片尾曲「memories」時，舞台上的螢幕與照明突然全部熄滅，被中國官員拉下了電閘，演出被迫中止。

矢板明夫說明，大槻真希隨後被兩個工作人員拿走麥克風並帶離舞台，中斷原定的演出，從流傳出來的影片可以看到，現場觀眾相當震驚與失望，而活動主辦方解釋，中止原因為「不可抗力因素」，但這件事被認為是中國政府對日本藝人的演出進行的強制干預。

▲日本媒體人矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲日本媒體人矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

此外，矢板明夫直指，這並非個案，近期多名日本藝人在中國舉辦的演唱會亦遭臨時喊卡，包括濱崎步、美波、花譜、吉本興業等，這些事件形成了罕見的大規模停演現象。

矢板明夫點出，濱崎步在上海的演出原定於今日舉行，已經有1萬4千多名觀眾購票，但昨天突然接到演唱會被取消的通知，200多名工作人員花了5天時間搭建的舞台，已經被全部拆除，濱崎步則在自媒體上向粉絲們表達歉意。

面對接連發生的取消事件，矢板明夫認為，中方這個時候突然刁難日本藝人的演出，背後主要意圖，是想透過藝人和粉絲向日本政府施加壓力，逼迫高市早苗首相收回涉及台灣的言論。

但矢板明夫強調，中國這種不分青紅皂白的強制手段，顯示中國政府對藝術和人權的不尊重，也使藝人、主辦方、和粉絲都蒙受了重大的損失。

矢板明夫表示，在社群媒體上，廣大日本網友都強烈譴責中國政府的做法，同時也認為，日本政府堅決不能屈服於這種流氓行為，支持高市早苗首相堅決不撤回發言。

11/27 全台詐欺最新數據

480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中國濱崎步高市早苗矢板明夫

