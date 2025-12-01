　
    • 　
>
國際

高市早苗內閣支持率高達75%！　連續2個月突破7成

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

日本經濟新聞社與東京電視台於11月28日至30日進行的最新民調顯示，日本首相高市早苗內閣的支持率達到75％，與10月調查的74％幾乎持平，顯示高市上任後連續2個月維持超過7成的高支持度；不支持比例則為18％。在支持高市內閣的理由中，以「人品值得信賴」占37％最多，其次為「具備領導力」占34％。不支持原因則以「內閣以自民黨為中心」占35％居首，「人品不值得信賴」占30％。

調查也關注經濟議題。日本政府於28日通過2025年度追加預算，作為抑制高物價、推動成長投資等政策的財源。對此，認為這項經濟對策能有效抑制物價上漲的受訪者占35％，認為無效的則占40％，顯示民眾對政府抗通膨措施抱持分歧看法。

至於高市內閣「最應優先處理的政策議題」，受訪者可複選作答，其中「物價對策」占55％最多，其次為「經濟成長」占32％、「外交與安全保障」占31％，「年金」與「雇用與薪資」則同為26％，反映民眾對生活成本及薪資結構的高度關注。

在政黨支持度部分，自民黨支持率為41％，較前月增加5個百分點，連續兩個月呈現明顯回升；聯合執政的日本維新會支持度為5％，較前月下滑4個百分點。主要在野黨方面，參政黨以7％居各黨之首，其次為立憲民主黨6％、國民民主黨6％；參政黨繼9月後再度成為第二大支持政黨。無黨派層占22％，與10月相同。

本次調查由日經研究公司透過市話及手機隨機撥號，針對18歲以上民眾進行電話訪問，共取得1006份有效樣本，回答率為41.4％。

11/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

