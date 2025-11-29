在野黨議員力挺高市早苗！喊「拒絕撤回」發言：別上中國人的當

▲日本國民民主黨幹事長榛葉賀津也。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時，針對「台灣有事」、「存亡危機事態」進行答覆，引發中國政府強烈反彈。中國透過各種手段施壓日本，要求高市撤回發言。對此，身為在野黨幹事長的榛葉賀津也在網路節目力挺首相高市，認為高市無須因中國施壓而撤回發言。

根據日媒《產經新聞》，國民民主黨幹事長榛葉賀津也27日在YouTube頻道「深入日本」（Japan In-depth）接受訪談，他首先力挺高市早苗在眾議院答覆質詢時的發言，「絕對不能撤回發言！因為一旦撤回發言，就會正中北京政府的下懷，等於送便宜給中國（向中國送鹽）。」

同時，榛葉賀津也更對高市早苗喊話，「態度必須要保持堅定。但是在外交領域，則是必須要做到防範未然、滴水不漏。」

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

立憲民主黨眾議員岡田克也（前外務大臣）本月7日在眾議院預算委員會時，親自向高市早苗屢次提問，「所以，當處於『台灣有事』時，必須要在什麼狀況下，才會符合存亡危機事態？」

對此，高市早苗當時則補充舉例，「（中國）若派遣軍艦對台灣實施海上封鎖，則美軍會來救援以解決危機。為了防範（外國勢力介入），中國會對美軍行使武力。一旦派出軍艦、且伴隨行使武力，無論怎麼想，都有可能符合存亡危機事態。」

針對岡田克也在眾議院針對台灣有事的質詢問題，意外引爆日本與中國對立緊張，榛葉賀津也在節目上感嘆，「即便是身為在野黨的政治人物，若先前曾擔任過副總理、外務大臣，在國會質詢時也應當以國家利益為最優先考量。」

報導分析，即便榛葉賀津也並未在節目上指名道姓，但被認為該段話是批評岡田克也在眾議院的質詢內容不太恰當。據悉，岡田克也曾於野田佳彥內閣時期擔任副總理，過去也曾在鳩山由紀夫內閣時期擔任過外務大臣。

▲部分民眾聚集在總理大臣官邸前抗議，要求高市早苗撤回發言。（圖／達志影像／美聯社）

另外，25日晚間，約有500人聚集在總理大臣官邸前進行抗議，要求高市早苗撤回發言，更指控高市煽動台灣問題，呼籲高市早苗請辭下台，其中不乏參議員拉沙爾石井（社民黨）、眾議員有田芳生等在野黨議員。

對此，榛葉賀津也則是無奈感嘆，「你們到底是代表哪一國的國會議員？」

至於中國政府停飛往返日本的航班、呼籲民眾禁止前往日本旅遊，以及再度限制從日本進口水產品，榛葉賀津也分析後指出，「我認為，這些對日本幾乎不會造成任何影響」。他舉日本政府決定排放福島第一核電廠核處理水為例，認為當年中國限制從日本進口海產，因此相關業者早就尋找其他銷售通路。