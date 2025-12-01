　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

淡北施工「挖破水管」釀6萬戶停水　洪孟楷曝最新復水進度

▲洪孟楷。（圖／記者湯興漢攝）

▲洪孟楷。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

新北市淡水區11月27日晚間大規模停水，起因於淡北道路主線高架橋基樁鑽掘作業時，施工單位不慎鑽破地下自來水管線，導致逾6.2萬戶從11月28日起無預警停水。對此，國民黨立委洪孟楷今（1日）更新最新狀況，淡水地區昨晚部分地區陸續恢復供水，但因停水時間長達三天，尤其部分大型社區下水池容量較大，補注水量需要時間，才能送達各家戶，今天一早，水車仍持續不間斷在各地支援配送，各里如仍有臨時用水需求，請撥打 1910 客服專線，或直接向各里里長反映，將會統一協調調派水車。

洪孟楷30日發文表示，淡水地區無預警停水，嚴重影響居民生活，身為民意代表，嚴正要求相關單位負起責任，給淡水鄉親一個交代。

洪孟楷表示，這兩天，淡水上萬戶居民在毫無預警的情況下突然停水，從飲食、盥洗到長者照護、幼兒照顧，全面受影響；更不用說商家營運、餐飲業者備料重創。民眾的不便與不滿，完全能夠理解，也第一時間拜託自來水公司、工務單位，全力加速搶修。

洪孟楷認為，除此之外，嚴正要求三件事必須做到！第一「啟動基本補償」、第二「新北市府應向施工單位求償，並全面檢討流程」、第三「淡水人口快速成長，新增入水管刻不容緩」。

洪孟楷今日更新停水最新狀況，他表示，淡水地區昨晚到今早部分地區已陸續恢復供水，但因本次停水時間長達三天、影響範圍廣，自來水公司在確保管線安全無虞後，今凌晨更加大入水力道，加速入水。然而截至目前，仍有末端及高地區尚未完全恢復正常供水。

洪孟楷指出，尤其部分大型社區因下水池容量較大，補注水量需要時間，才能送達各家戶。自來水公司張處長也向他報告，除全員持續待命外，已再加派人手協助排氣與管線調配，加速水量送達每一戶住家。

洪孟楷強調，今天一早，水車仍持續不間斷在各地支援配送，各里、各社區如仍有臨時用水需求，請撥打1910客服專線，或直接向各里里長反映，他們會統一協調調派水車，務必減輕等待復水期間的不便。

快訊／朱學恒出獄了！暴瘦現身鞠躬
淡水大停水已恢復八成　侯友宜深表歉意：協調賠償機制、究責廠商
快訊／名模吞上億善款！羈押224天500萬交保　限制住居電子
狠砍夏天倫原因曝！刀手備齊兇器「從容投案」：被無故資遣才行兇
勞動基金進帳3006億破紀錄！新制勞工帳上賺4.3萬
快訊／退休校長登玉山　失聯4天找到了
長榮班機遇兩波劇烈亂流「餐盤全飛」　3空服員受傷送醫

