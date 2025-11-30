麥玉珍表態想選台中市長　鄭麗文稱尊重制度：在野提最適合人選

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨立委麥玉珍昨日在台中市出席活動受訪時表態，「有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」，民眾黨主席黃國昌則回應，內部都會審慎地加以評估。對此，國民黨主席鄭麗文今（30日）出席台北市黨慶活動時受訪表示，「我們一定是尊重制度，最大的目標就是替在野力量提名出最適合的人選，當然也為各個縣市提名出最強人選，這是我們一致的目標！」

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

麥玉珍昨在台中市府舉辦的活動上表示，自己卸任後會到台中為台中努力。接著受訪被問到是否挑戰台中市長？麥玉珍回應，有機會就爭取，看黨的安排或怎麼樣，不同領域就不同的服務。而國民黨立委楊瓊瓔前天也表態競逐2026年台中市長，預料黨內初選時將強碰立法院副院長江啟臣。

鄭麗文對此強調，一切會按照制度，相信國民黨或民眾黨，各有各黨內的提名程序與辦法，另外也有藍白的協調平台，「我們一定是尊重制度，最大的目標就是替在野力量提名出最適合的人選，當然也為各個縣市提名出最強人選，這是我們一致的目標！」

另，廣播節目「飛碟晚餐」主持人陳揮文自述從主持19年的節目「畢業了」，媒體詢問，他雖未說明原因，但外界認為是因批評鄭麗文導致節目收掉；鄭麗文尷尬笑說，不便評論個別電台或節目，以前也常跟他同台，尊重電台決定，「也不一定事事都跟我有關啦！」