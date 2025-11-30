秋鬥團體嗆賴「軍購越多死越快」　鄭麗文：台若淪戰場都是空談

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統日前宣布投入1.25兆國防特別預算，兩岸情勢再升溫，今年秋鬥喊出「反Lie求真，反戰求生」、「台灣要和平，不要變戰場」，批評1.25兆的預算是史上最大的詐騙計畫，恐怕要讓台灣走向戰爭。人民民主黨創辦人鄭村棋今（30日）上台發言疾呼，台灣應該要嘗試與中國大陸和平統一的可能性，「軍購越多死得越快！」國民黨主席鄭麗文雖現身活動聲援，但並未對此番言論多做贊同，僅一言不發在旁聽講。

包括勞動黨、人民民主黨、工傷協會、RCA協會、新黨副秘書長游智彬等小黨與百位民眾今日於立法院前抗議，鄭麗文也在4點出現力挺。現場約有百位民眾高喊「反對軍費暴衝，兩岸和解對話」等口號，呼籲政府要更照顧弱勢族群。醫師蘇偉碩也到場響應，並強調1.25兆的軍購案是最大詐騙計畫，兩岸應透過和平談判化解紛爭。

人民民主黨創辦人鄭村棋上台發言激動表示，台灣應該要嘗試與中國大陸和平統一的可能性，並批評即便台灣加強軍購，依然打不過中國，不如考慮和平統一的可能性，更多次高呼「軍購越多死得越快」等口號，不過，一旁的鄭麗文則並未跟進。

鄭麗文上台致詞時強調，不管政治光譜如何，都應該放下黨派，團結捍衛和平的價值，台灣一旦淪為戰場，什麼都是空談。