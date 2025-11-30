「國民黨北市議員席次要單獨過半」　鄭麗文：這不會影響藍白合

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

朝野各黨派持續布局2026，尤其首都台北選戰備受外界關注，民眾黨主席黃國昌日前自信喊話，對議會席次「4+2全壘打」有百分之百信心。國民黨台北市黨部主委戴錫欽則指出，兄弟登山各自努力，這並沒有衝突，卻疑似引發民眾黨不滿。國民黨主席鄭麗文今（30日）出席台北市黨慶時受訪表示，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方也都非常有誠意，一切都按部就班，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。

鄭麗文說，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方也都非常有誠意，一切都按部就班。她提及，上週中常會，國民黨正式通過提名特別辦法，是針對縣市長的部分，目前也都還沒有開始觸及市議員提名，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。

國民黨基層關心2026議員初選機制究竟何時出爐？鄭麗文說，還沒有，上週先通過了縣市長的提名特別辦法，接下來才會進行到議員部分，不管是六都或一般縣市，提名都會非常尊重在地生態，也會非常尊重現在在地的議會黨團。

民眾黨立委麥玉珍表態「有機會就爭取參選台中市長」，鄭麗文則說，都會按照制度，相信國民黨或民眾黨，各有各黨內的提名程序與辦法，另外也有藍白的協調平台，「我們一定是尊重制度，最大的目標就是替在野力量提名出最適合的人選，當然也為各個縣市提名出最強人選，這是我們一致的目標！」