她一夜激戰2男懷上雙胞胎！　DNA結果曝「兩個孩子不同爸」

▲巴西一名女子因為在同一晚與兩名男子發生性關係，後來懷孕並生下一對雙胞胎。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一名女子因為在同一晚與兩名男子發生性關係，後來懷孕並生下一對雙胞胎，她在孩子出生8個月後做了DNA檢測，沒想到這兩個孩子的爸爸竟非同一人。專家指出，這種名為「異父超受孕」的情況全球僅約20例，極為罕見。

根據《每日星報》報導，這名女子住在巴西戈亞斯州（Goiás）西南部的米內魯斯（Mineiros）。她坦承，當年她在同一天晚上與兩名男子發生性行為，後來懷上雙胞胎，但等到雙胞胎出生8個月後，她才帶著孩子進行DNA檢測。

她受訪時回憶，原本陪她做檢測的男子，被證實只是一名孩子的父親，「那天晚上我跟兩個不同的男人上床，結果兩個人都讓我懷孕。」她坦言從未想過會遇到這種情況，真的很驚訝。

女子表示，兩名男方目前並未出面，原因是為了避免曝光，也有個人考量。不過兩名孩子都健康成長，她也透露，已有其中一名男子願意承擔雙胞胎的父親責任，並在戶籍上將兩名孩子都登記為自己的子女，給予他們所需的全部支持。

負責診治的醫師法蘭柯（Dr. Tulio Jorge Franco）指出，這是全球第20起有記錄的「異父超受孕」（heteropaternal superfecundation），雙胞胎雖然共享母親基因，卻來自不同父親並「在不同胎盤中發育」。

女子之所以起疑，是因為雖然兩兄弟長得相似，但仍察覺到細微差異，才會決定進行檢測。最終，她對兩名男子分別做DNA檢測，兩次都得到相同結論，這對雙胞胎的爸爸確實是不同人。

這起罕見案例也讓醫界再次關注此類特殊受孕情況，而女子強調，「一切塵埃落定後，她最在意的還是孩子們現在都很健康，這才是最重要的。」