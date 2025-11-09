　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西上百死「整排屍體」空拍照曝光　直擊掃毒血腥一幕

▲▼ 巴西大規模掃毒行動。（圖／路透）

▲巴西大規模掃毒行動造成上百人死亡。（圖／路透，照片經模糊處理）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）10月底的大規模掃毒行動造成至少121人喪命。路透社攝影師莫拉埃斯（Ricardo Moraes）透過空拍鏡頭記錄這場血腥反毒行動，只見街道變成臨時停屍間，地上整排數十具屍體與周圍車輛人群形成強烈對比，部分遺體以布覆蓋，有的死者身上只有穿內褲。

▲▼ 巴西大規模掃毒行動。（圖／路透）

▲州警方強調此次行動籌劃數月，早已預期會有大量傷亡。（圖／路透，照片經模糊處理）

路透報導，在巴西官方突襲掃蕩行動結束後，當地社區居民開始外出尋找失蹤的親人與鄰居，在森林山丘間發現多具遺體，市民搜救隊開始用皮卡車把遺體運送至貧民窟維拉克魯賽羅（Vila Cruzeiro）入口處。

當攝影師莫拉埃斯來到此處時，數十具遺體沿著道路排開，死者親屬就站在路的一側哀悼，情緒激動，也有人難以置信地看著眼前所發生的這一切。

「通常在貧民窟使用無人機非常危險，會被毒販和警方視為威脅」，莫拉埃斯透露，經當地社區領袖同意後，他決定從空中記錄這起血腥掃蕩的規模。

▲▼ 巴西大規模掃毒行動。（圖／路透）

▲當地人站遺體旁，情緒激動。（圖／路透，下同）

街道上瀰漫難以忍受的氣味，莫拉埃斯無法久留，當他傍晚再度返回現場時，所有遺體已被清運，清潔工人正努力清除殘留異味。

里約熱內盧州長卡斯楚（Claudio Castro）表示，這起事件造成4名員警殉職，但除此之外，其餘死者皆為罪犯。州警方強調此次行動籌劃數月，早已預期會有大量傷亡。

▲▼ 巴西大規模掃毒行動。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

更多新聞
分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

巴西掃毒

讀者迴響

