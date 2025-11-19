曾登花花公子封面創紀錄！　德「國家美腿」雙胞胎同日安樂死

▲曾以「國家美腿」之名紅遍歐洲舞台的德國傳奇雙胞胎舞者艾麗絲與艾倫．凱斯勒 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

曾以「國家美腿」之名紅遍歐洲舞台的德國傳奇雙胞胎舞者艾麗絲與艾倫．凱斯勒（Alice & Ellen Kessler），在慕尼黑郊區的家中以「陪伴式安樂死」（assisted suicide）平靜離世，享壽89歲。

姊妹相約「同日離世」 德國協會證實：早已深思熟慮

德國「人道離世協會」（DGHS）證實，艾麗絲與艾倫於11月17日共同接受安樂死，並指出她們早在一年多前便與協會聯繫、成為會員。協會發言人維策爾（Wega Wetzel）透露，兩人希望能在特定日期共同離世，且這一決定經過長期考慮，並非出於心理危機。

▲艾麗絲與艾倫於11月17日共同接受安樂死。（圖／達志影像／美聯社）



警方接獲通報到場後，確認兩人並無外力介入，排除他殺可能。據《圖片報》（Bild）報導，姊妹倆近年健康狀況不佳，早已多次表示不再想延續生命，並希望死後能與母親艾爾莎（Elsa）及愛犬耶羅（Yello）共葬於同一骨灰罈中。

從戰後德國到國際舞台 「金髮雙姝」風靡歐美

艾麗絲與艾倫1936年出生於德國內爾特爾斯豪森（Nörtershausen），自幼接受古典芭蕾訓練。1952年，她們自東德逃往西方，踏入巴黎著名的麗都（Lido）夜總會登台演出，以同步舞姿與亮麗外型迅速成名，成為戰後歐洲娛樂界象徵。

▲姊妹倆透過綜藝節目《Studio Uno》重塑形象，成為義大利家喻戶曉的女星 。（圖／達志影像／美聯社）



1959年，她們代表西德參加歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest），以〈今夜我們要跳舞〉拿下第8名；並多次登上美國節目《艾德．沙利文秀》（The Ed Sullivan Show），與佛瑞德亞斯泰爾（Fred Astaire）、法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、貓王艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）及洛克赫德森（Rock Hudson）等巨星同台。

登上《花花公子》封面 締造義大利娛樂新時代

1962年，姊妹倆將事業重心轉往義大利，透過綜藝節目《Studio Uno》重塑形象，成為義大利家喻戶曉的女星，被媒體封為「國家美腿」。雖受當時保守風氣限制仍得穿不透明絲襪，但她們的美腿依然成為國民象徵。

▲凱斯勒姊妹一生形影不離。（圖／達志影像／美聯社）



1976年，她們為《花花公子》（Playboy）義大利版拍攝封面，全裸照片創下3小時售罄的紀錄。她們之後跨足電影與劇場，長年活躍於歐洲娛樂圈，RAI電視台更在她們逝世後特別規劃追思節目，重播多部經典演出。

一生相伴 最終攜手「永遠不分離」

凱斯勒姊妹一生形影不離，甚至住在「相連的鏡像公寓」裡，每天中午固定共進午餐。2015至2016年間，她們仍於柏林、慕尼黑與維也納登台演出音樂劇，持續活躍至晚年。

兩人曾獲蒙特勒金玫瑰獎、德國聯邦功績十字勳章與巴伐利亞功績勳章，象徵她們在歐洲娛樂文化史上的地位。格里瑪（Grimma）市長提諾．基希格（Tino Kießig）也發聲明表示，「我們為這兩位享譽國際的藝術家感到哀悼。」

家屬在悼念聲明中寫下，「艾麗絲與艾倫，如同她們共度的生命一樣，最終也攜手離去——永遠不分離。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995