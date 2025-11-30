北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！　連熊太平間也冰不下

▲日本北海道因獵殺的熊隻過多，焚化設施無法消化。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本北海道苫前町25日夜間成功捕獲一隻重達380公斤的巨無霸棕熊並將其射殺，初步判斷應該就是先前拍攝到體型過大無法進入捕獸籠的該頭「怪獸級」棕熊。事實上，北海道政府光是今年就已經獵殺超過960頭野生熊隻，隨著熊患問題加劇，射殺的熊越多，焚化設施已嚴重超負荷。

根據《北海道放送》報導，北海道11月11日至12日有監視器畫面拍到一頭體型巨大的棕熊出現在積雪草地，當時牠輕鬆推翻重達300公斤的金屬捕獸籠，隨後揚長而去。由於牠的體型大到連捕獸籠都塞不下，懷疑牠可能重達400公斤，讓當地獵友會不敢大意持續戒備。

直到25日，當地獵友會在苫前町成功獵殺了一頭體長達1.9公尺的巨型棕熊，初步判斷就是當初這頭巨大棕熊，體重高達380公斤。

儘管成功捕獲巨熊，但對當地人而言，熊患問題仍未解決。今年日本各地棕熊、亞洲黑熊頻繁入侵人類居住區域，威脅民眾安全，獵殺數量創下歷史新高。位於北海道南部的上之國町情況最為嚴重，今年已有104頭熊遭獵殺，較去年的6頭暴增17倍，而整個北海道更是超過960頭。

上之國町的相關單位指出，熊隻焚化設施9月、10月都在全力運轉，但今年的數量實在超乎尋常。

上之國町農林課長杉野匡坦言，「今年開始使用冷凍庫暫存熊屍，因為獵殺數量太多，有時無法當天運出，夏季又容易腐敗產生強烈臭味。」不過冷凍庫只能容納一頭熊的容量，經常爆滿。杉野匡無奈表示，「那種時候就只能把熊屍暫放在冷凍庫外面，我從沒聽過一年要處理這麼多棕熊。」

江差町的南部檜山清掃中心負責上之國町周邊5個町垃圾處理，同時也負責焚燒熊屍，如今也面臨前所未有的挑戰。工作人員透露，「去年處理30頭熊，今年已經焚化120頭，超過4倍。」

通常焚化一頭熊需耗費約100公升煤油，去年全年用量3000公升，今年已突破7000公升，費用翻倍成長。不僅如此，由於焚化量能一天最多只能燒2頭，再多就燒不完，遇到這種情形只能在屍體腐敗前先掩埋，但過去很少需要掩埋熊屍。