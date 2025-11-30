　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！　連熊太平間也冰不下

▲▼棕熊在岩石上。（圖／VCG）

▲日本北海道因獵殺的熊隻過多，焚化設施無法消化。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本北海道苫前町25日夜間成功捕獲一隻重達380公斤的巨無霸棕熊並將其射殺，初步判斷應該就是先前拍攝到體型過大無法進入捕獸籠的該頭「怪獸級」棕熊。事實上，北海道政府光是今年就已經獵殺超過960頭野生熊隻，隨著熊患問題加劇，射殺的熊越多，焚化設施已嚴重超負荷。

根據《北海道放送》報導，北海道11月11日至12日有監視器畫面拍到一頭體型巨大的棕熊出現在積雪草地，當時牠輕鬆推翻重達300公斤的金屬捕獸籠，隨後揚長而去。由於牠的體型大到連捕獸籠都塞不下，懷疑牠可能重達400公斤，讓當地獵友會不敢大意持續戒備。

直到25日，當地獵友會在苫前町成功獵殺了一頭體長達1.9公尺的巨型棕熊，初步判斷就是當初這頭巨大棕熊，體重高達380公斤。

儘管成功捕獲巨熊，但對當地人而言，熊患問題仍未解決。今年日本各地棕熊、亞洲黑熊頻繁入侵人類居住區域，威脅民眾安全，獵殺數量創下歷史新高。位於北海道南部的上之國町情況最為嚴重，今年已有104頭熊遭獵殺，較去年的6頭暴增17倍，而整個北海道更是超過960頭。

上之國町的相關單位指出，熊隻焚化設施9月、10月都在全力運轉，但今年的數量實在超乎尋常。

上之國町農林課長杉野匡坦言，「今年開始使用冷凍庫暫存熊屍，因為獵殺數量太多，有時無法當天運出，夏季又容易腐敗產生強烈臭味。」不過冷凍庫只能容納一頭熊的容量，經常爆滿。杉野匡無奈表示，「那種時候就只能把熊屍暫放在冷凍庫外面，我從沒聽過一年要處理這麼多棕熊。」

江差町的南部檜山清掃中心負責上之國町周邊5個町垃圾處理，同時也負責焚燒熊屍，如今也面臨前所未有的挑戰。工作人員透露，「去年處理30頭熊，今年已經焚化120頭，超過4倍。」

通常焚化一頭熊需耗費約100公升煤油，去年全年用量3000公升，今年已突破7000公升，費用翻倍成長。不僅如此，由於焚化量能一天最多只能燒2頭，再多就燒不完，遇到這種情形只能在屍體腐敗前先掩埋，但過去很少需要掩埋熊屍。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大
北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！　連熊太平間也冰不
快訊／機車上國1逆向！對撞起火　騎士當場身亡
「變種K分支」讓日本流感爆發！台灣也佔9成恐「突破性感染」
GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！　連熊太平間也冰不下

俄軍夜襲烏克蘭！　無人機、飛彈狂轟釀6死數十傷

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威　抗議中國觀光客增加

雅加達下令「禁賣狗肉」引爆民怨　饕客：上帝創造牠讓人吃

美前官員：台軍費朝5%邁進合理　採購訓練同樣關鍵

快訊／酷澎「3370萬筆個資」外洩！　創南韓電商最大規模紀錄

烏克蘭擊中「俄影子船隊」2艘油輪！　重創石油出口

東南亞洪災釀逾400死！印尼270人失蹤　泰國10年最慘162人亡

加薩衛生當局：以哈戰爭死亡人數突破7萬人

烏官員赴美磋商和平計畫　澤倫斯基：有望11/30敲定成果

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！　連熊太平間也冰不下

俄軍夜襲烏克蘭！　無人機、飛彈狂轟釀6死數十傷

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威　抗議中國觀光客增加

雅加達下令「禁賣狗肉」引爆民怨　饕客：上帝創造牠讓人吃

美前官員：台軍費朝5%邁進合理　採購訓練同樣關鍵

快訊／酷澎「3370萬筆個資」外洩！　創南韓電商最大規模紀錄

烏克蘭擊中「俄影子船隊」2艘油輪！　重創石油出口

東南亞洪災釀逾400死！印尼270人失蹤　泰國10年最慘162人亡

加薩衛生當局：以哈戰爭死亡人數突破7萬人

烏官員赴美磋商和平計畫　澤倫斯基：有望11/30敲定成果

快訊／高雄左營某大樓驚傳事故！女倒臥1樓停車場死亡

2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村　百年屏東公園一秒走進北國童話

從香港大火看台北市安危　陳冠安喊話蔣萬安強化施工防火審查

更便民！　內政部：12/1起戶政服務系統新增2項戶籍登記線上申辦

2026大陸GDP成長恐不保5％　報告分析明年底走出經濟週期底部

雙潭賽道國際認證　嘉義馬拉松展現城市活力

高雄夜晚突響空襲警報！竟是機車猴作亂　被PO上網慘了

2025關子嶺健走職安百分百　健康走出希望家園

屏東5人赴部落訪友…誤食不明植物出現幻覺！警消摸黑入山救援

海鯤號遭質疑政治性出航　林楚茵轟：配合中共造謠假催貨

【答案廢到笑】鐵板燒師傅問壽星「HBD」是什麼意思？

國際熱門新聞

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

快訊／酷澎「3370萬筆個資」外洩

CNN：AI推升台灣經濟　台灣人卻無感

美「末日飛機」消失　疑執行秘密任務

川普「封閉領空」集結美軍　委內瑞拉痛批：非法侵略

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

東南亞遭遇洪水與山崩　印泰馬三國400死

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

烏克蘭擊中「俄影子船隊」2艘油輪

日媒：中國航空12月減逾900架次航班

日64歲議員偷拍外送茶裸體被逮

更多熱門

相關新聞

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威

中國和日本的關係因為台海議題而陷入緊張，中國呼籲公民避免前往日本旅遊或遊學，讓大批中國人取消赴日機票或旅遊訂單，於此同時傳出他們改變計畫、轉而飛到鄰近的韓國旅遊。讓韓國民眾似乎不是很高興，近日首爾的反中示威頻率增加，有示威者直呼：「我從來沒有這麼羨慕日本過！」

快訊／酷彭「3370萬筆個資」外洩

快訊／酷彭「3370萬筆個資」外洩

日64歲議員偷拍外送茶裸體被逮

日64歲議員偷拍外送茶裸體被逮

北韓高級星巴克爆紅　喝咖啡「兌換Labubu」

北韓高級星巴克爆紅　喝咖啡「兌換Labubu」

熊害京都也淪陷！市府「4國語言」警告遊客

熊害京都也淪陷！市府「4國語言」警告遊客

關鍵字：

北海道棕熊熊患獵殺焚化日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

變天！　今全台有雨

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

凶嫌會砍死人　英勇攤商抄圓凳砸

人妻出差控遭長官性侵！調查結果大逆轉

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

桃園蘆竹鐵皮工廠大火！下風處快關窗

命理師曝「財神真相」：缺德的人拜拜也沒用

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面