國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓高級星巴克爆紅！喝咖啡「兌換Labubu」　消費3140元才有資格

▲▼位於北韓平壤市樂浪區的高級咖啡廳，裝潢模仿星巴克。（圖／翻攝自X）

▲位於北韓平壤市樂浪區的高級咖啡廳，裝潢模仿星巴克。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

一名長期往返中國與北韓（朝鮮）的印尼華僑Sally Yin，近日在社群平台X分享她造訪平壤咖啡廳的見聞，曝光北韓一間位於高級商場的奢華咖啡館，不僅裝潢風格高度模仿星巴克的高級店鋪，店內更推出以消費累積「購買券」，才能換到知名人氣玩偶拉布布（Labubu）的活動，引發外界關注北韓消費文化的變化。

根據韓媒《朝鮮日報》，Sally Yin在X貼出多張照片表示，這間位於平壤市樂浪區的高級商場「樂浪愛國金剛館」內的咖啡廳相當有趣，氣氛和擺設令人聯想星巴克旗下的高端門市「星巴克臻選」（Starbucks Reserve）。至於該高級商場內，則還設有在產品與店內擺設高度模仿知名家具品牌IKEA的店面。

▲▼北韓高級咖啡廳裝潢與布置相當現代化。（圖／翻攝自X）

▲北韓高級咖啡廳裝潢與布置相當現代化。（圖／翻攝自X）

從她公開的照片可以看到，店內使用大量原木家具與皮革座椅，搭配低色溫燈光營造沉穩氛圍，牆面架上擺有書籍與飲品宣傳照，包括「冰美式」、「草莓拿鐵」等常見咖啡品項，看起來頗具現代感。店內也有許多客人坐在桌旁談天，與一般城市咖啡館的氛圍無異。

引起討論的焦點則是「拉布布購買券」制度。店內公告，咖啡廳販售可兌換拉布布玩偶的「購買券」，若是在店內點咖啡的客人，每張券售價1美元，未消費飲品者則需以3美元購買。當累積到100張券後，便能換取一隻拉布布玩偶。換言之，一名顧客至少需消費100美元（約新台幣3140元）的咖啡，才有機會獲得該玩偶。

Sally Yin表示，這間咖啡廳過去也曾推出「盲盒抽獎」等活動，如今再以積點方式吸引顧客消費，「要得到一隻拉布布竟然得喝100美元的咖啡，真的很驚人」。在北韓平均收入仍有限的背景之下，如此高價的消費門檻讓不少網友感到意外。

▲▼北韓平壤高級咖啡廳甚至提供喝咖啡集點兌換玩偶拉布布的活動。（圖／翻攝自X）

▲北韓平壤高級咖啡廳甚至提供喝咖啡集點兌換玩偶拉布布的活動。（圖／翻攝自X）

這家裝潢直接神複製「星巴克臻選」的平壤咖啡廳，先前也曾被《紐約時報》等海外媒體報導，因其門市設計幾乎完整複製星巴克高端門市的視覺風格，只是將原本星巴克招牌上的女神標誌改為英文字母M的變形符號，因為咖啡廳名字是取「未來臻選（Mirae Reserve）」。

針對外界討論，星巴克強調，「我們並未在北韓營運任何門市」，顯示該店與星巴克並無合作關係。

報導指出，平壤咖啡價格比外界想像更高。曾在該店消費的中國籍學生今年8月受訪時透露，自己光是喝了3杯咖啡就花了約25美元，直呼「平壤的物價真的不便宜」。這也反映北韓近年在特定區域加速打造精緻消費空間，服務對象多半是具外匯能力的中產階級、駐北韓外籍人士與少數當地菁英。

11/27 全台詐欺最新數據

480 1 9832 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日韓要聞拉布布平壤星巴克星巴克臻選北韓朝鮮

