快訊／酷彭「3370萬筆個資」外洩！　創南韓電商最大規模紀錄

▲南韓最大在線零售電商酷澎。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

南韓龍頭電商酷澎（Coupang）驚傳大規模個資外洩事件。公司29日證實，旗下3370萬筆顧客帳戶資料遭未授權存取，外洩規模堪稱南韓電商史上最大級，已向主管機關通報並啟動調查。

根據《路透社》報導，酷澎被外界稱為「南韓版亞馬遜」 ，以「火箭配送」快速送貨深受當地用戶依賴。公司在最新聲明中指出，他們是在11月18日察覺異常入侵，後續調查顯示外洩範圍涵蓋3370萬名韓國用戶的帳戶資料。

官方說法顯示，此次外洩的項目包括姓名、電子郵件、電話、收件地址與部分訂單紀錄，但不涉及付款資訊、信用卡資料或登入密碼，強調財務相關風險不存在。

酷澎也透露，未授權入侵行為推測自6月24日起、透過海外伺服器進行。目前調查仍在進行中，公司強調已與執法單位與監管機構合作，持續釐清攻擊來源與受影響範圍。

《韓聯社》報導指出，事件曝光後，酷澎用戶憂心情緒迅速炸裂。相關報導留言板上湧入大量批評，包括「顧客受害誰負責？」、「全被偷光了太可怕」、「應該要賠償」。

更引發強烈不滿的是酷澎在短短9天內，將外洩規模從4500多筆一口氣修正成 3370萬筆，暴增約7500倍。不少民眾質疑，既然外洩行為被推定從6月起就開始，「會不會還有更多受害者尚未被揭露？」

報導提到，酷澎第三季活躍用戶僅 2470萬人，但此次外洩規模多達3370萬筆，意味著幾乎「整個平台的用戶資料」都可能遭殃。