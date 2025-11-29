熊害京都也淪陷！市府「4國語言」立牌警告觀光客　嵐山也能遇熊

▲日本京都府近來陸續傳出熊隻出沒，學生前往校園都在背包繫上熊鈴。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本京都先前並未被視為熊害熱點，但今年卻意外有許多居民通報目睹熊隻出沒，超過去年紀錄。為提醒大量到訪的海外觀光客提高警覺，京都市府今（28）日起開始在山區周邊景點、住宅區和登山步道設置多國語言警示看板，明確說明如何避免遭遇熊隻與遇襲時的自保方式。

根據日媒《朝日新聞》，京都府京都市指出，今年截至11月25日為止，市內「看到黑熊」、「聽到熊叫聲」等通報案例已累計112件，遠超出去年同期、並已超越去年86件紀錄。由於京都每年吸引大量海外旅客造訪，且近期熊害在日本多地頻傳，市府決定強化外語資訊，讓來訪旅客能清楚理解周遭潛在風險。

新設置的警告看板高度約170公分、寬度約45公分，醒目標示「熊隻出沒注意」，並以日文、英文、中文與韓文等4種語言呈現。除了一般警告字樣外，市府也以英文列出「避免遭遇熊」及「一旦遇熊時的應對方式」。

看板內容包括外出行走時可使用鈴鐺或吹哨提醒野生動物注意人類存在、清晨與傍晚熊較活躍時需提高警戒；若不幸正面遇上熊，應避免背對對方、並慢慢後退脫離現場；若熊就在身旁，則應雙手護住頭頸、蹲低身體減少傷害。看板也附上京都府「熊出沒地圖」的QR Code，方便旅客即時查詢最新資訊。

京都市預計將這些警示牌設置在包含山區觀光地帶、通往山麓的居民區，以及熱門登山步道等約80處地點。市府表示，過去觀光景點周邊較少傳出熊隻出沒，但今年10月底，連著名旅遊勝地「嵐山竹林小徑」附近也有民眾通報目擊，顯示熊可能因食物來源變動或活動範圍擴大而更靠近人類聚落。

此外，京都市預計12月1日起實施「緊急槍獵」訓練，內容為一旦住宅區出現熊隻且有危害疑慮時，由市町村長判定後可允許獵人進行開槍驅離或類似處置，以強化面對突發熊害的應變能力。