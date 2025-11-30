　
韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威　抗議中國觀光客增加

韓國首爾近日也頻繁出現反中示威抗議行動，還有人直呼很羨慕日本。（翻攝自X）

▲韓國首爾近日也頻繁出現反中示威抗議行動，還有人直呼很羨慕日本。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

中國和日本的關係因為台海議題而陷入緊張，中國呼籲公民避免前往日本旅遊或遊學，讓大批中國人取消赴日機票或旅遊訂單，於此同時傳出他們改變計畫、轉而飛到鄰近的韓國旅遊。讓韓國民眾似乎不是很高興，近日首爾的反中示威頻率增加，有示威者直呼：「我從來沒有這麼羨慕日本過！」

川普建議不要刺激中國？　日方否認：沒這樣說

日媒《FNN》報導，由於日本首相高市早苗對於「台灣有事」的相關談話，讓日中關係趨於緊張，傳出高市早苗近日與美國總統川普通電話時，曾被要求「克制發言」，不要刺激中國，不過官房長官木原稔否認此事，明確表示川普沒有就台灣主權議題建議不要挑釁中國。

因為中國政府單方面呼籲公民減少赴日，傳出已有逾1/3的赴日機票被取消，看在部分韓國人眼裡，他們卻是求之不得。據報，由於韓國9月實施中國團體旅客免簽政策，引發韓國民眾不滿，首爾鬧區出現反中示威的頻率增加，抗議民眾高舉「China Out（中國滾出去）」「反對免簽」等的口號，向政府表達不滿中國旅客的增加。

韓國反中示威增加　台灣旅客戴徽章自保

據當地媒體報導，參與反中抗議的人數日漸增加，街頭幾乎每天可見，且從原本外國人眾多的明洞轉移到大林洞，甚至首爾的中華街也有出現，有人不解為何中國文化一直在這裡根深蒂固，也有人看到日本現在被中國人「拒絕旅遊」的現況，直說自己從沒這麼羨慕日本，「高市這樣做不是很好嗎」。

在首爾出現反中示威的同時，街頭也出現一種徽章，上面用英文和韓文寫著「我來自台灣」，因為越來越多台灣旅客配戴此徽章，以免被誤認為來自中國大陸。有名台灣旅客受訪就說，因為台灣人也說中文，會擔心被韓國人誤以為來自中國。

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威　抗議中國觀光客增加

▲韓國反中情緒高漲，有台灣遊客特別配戴「我是台灣人」徽章自保。（翻攝自蝦皮賣場）

更多鏡週刊報導
不去日本改去韓國　爆濟州島登山步道驚見中國遊客「大便攻擊」韓網怒批
香港大火／驚傳有賊趁火打劫！坐計程車偷物資　藝人怒轟：比乞丐還可憐
中國遊客不來了…日本燒肉店喊「快撐不下去」真實業績曝光！千萬人朝聖

11/28 全台詐欺最新數據

在日本生病怎麼辦？　他「善用1服務」大推超方便：症狀都解除了

在日本生病該怎麼辦？網紅檸檬先生日前出國去日本卻發高燒、重感冒，買藥吃也沒有用，直到他的經紀人和朋友找到一個非常特別的線上看診服務，視訊看診後聽醫師的話到附近診所取藥服用，結果一吃見效，幾乎所有症狀都迅速解除，讓他覺得一定要大推給大家。

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

