柬埔寨詐騙集團虐殺韓籍大學生！中國籍朝鮮族主嫌　凌晨餐廳遭逮

▲朴姓男大生在柬埔寨遭詐騙集團虐死，在經過驗屍並火化，終於在死後74天骨灰返抵南韓仁川國際機場。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

韓籍22歲朴姓大學生今年7月赴柬埔寨「參觀就業博覽會」後便一去不回，最後遭人發現陳屍柬埔寨貢布省波哥山（Mount Bokor）的一輛車內，屍檢報告發現其遭毆打、電擊，虐待至心臟驟停死亡。如今，涉嫌主導該起詐騙、虐待、殺害案件的中國籍朝鮮族兇嫌，已於昨（27）日在金邊某餐廳遭到逮捕。

根據《韓聯社》、《SBS News》，經過採訪與深入調查後，南韓熟稔外交消息的人士透露，該名主導犯案的中國籍朝鮮族兇嫌李光浩（리광호，音譯），已於當地時間27日凌晨2時，在柬埔寨首都金邊的某間餐廳內，遭到柬埔寨相關當局依涉嫌殺人等罪名逮捕，當時李嫌正在和其他韓國人一同用餐。

南韓外交相關人士證實，「昨天已由（相關當局）逮捕，因為目前案情仍在釐清中，無法透露更多詳細內容。」

▲疑似是在柬埔寨慘遭電擊虐待致死的22歲朴姓韓籍大學生。（圖／翻攝自Telegram）

對此，南韓駐柬埔寨大使館也證實，已接獲當地相關單位通報逮捕李姓主嫌的消息，目前正在釐清是否能有方法順利將李姓主嫌引渡至南韓國內接受調查。

據悉，朴姓男大生7月17日告訴家人要遠赴柬埔寨「參觀就業博覽會」，豈料到當地後卻音訊全無，7月底更疑似遭到人口販運，被以2000至3000美元價格從金邊轉賣至中國勢力盤據的波哥山犯罪園區，他更向犯罪集團懇求，「救我，我想回家」，卻未獲放行。

其實，朴姓大學生的家屬曾接到使用朝鮮族（韓裔中國籍）口音的陌生電話，對方以朴姓學生涉及「事故」為由，要求支付超過5000萬韓元（約新台幣107萬元）的贖金。當時，警方建議家屬不要輕易匯款，孰料才經過短短4天，家屬便無法成功聯繫朴姓大學生。

▲涉嫌在柬埔寨參與詐騙虐殺韓籍朴姓大學生的3名中國人遭到逮捕起訴。（圖／翻攝自AKP）

另一名同樣遭到囚禁的韓籍男子證實，當他初次見到朴姓大學生時，對方全身瘀青、皮膚裂開、無法行走，甚至骨骼外露，且曾被上手銬、遭電刑與棍棒毆打伺候長達一周，死亡當晚因休克而陷入昏迷，之後被兩名中國人押上車輛，途中警方攔查時早已明顯失去生命跡象。

南韓國會議員朴贊大（共同民主黨）辦公室則證實，朴姓大學生死前遭毆打到無法行走、且呼吸困難，最終在送醫途中慘死，死亡證明書記載死因為「因酷刑導致的劇烈疼痛」，屍體滯留當地2個月無法返回南韓。

最後，南韓派遣法醫與專家前往柬埔寨當地，前往金邊市中心的塔克特拉寺（Tuk Thla Temple）協助進行解剖化驗工作，最後進行火葬，將其骨灰帶回南韓。

另外，報導也提到，涉嫌參與詐騙與虐殺朴姓大學生的3名30、40多歲中國籍共犯，則是於10月遭到柬埔寨法院拘禁起訴。

