新北市圖中和員山分館全新亮相　露營風閱讀角打造度假感書香

▲新北市圖中和員山分館煥新開館，最潮露營系閱讀角吸睛登場。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

坐在燈串點綴的帳篷裡看書，充滿露營氛圍的文青閱讀角成為焦點！新北市立圖書館中和員山分館今（28日）重新啟用，館內以「露營風」打造全新閱讀角，讓民眾在室內也能享受戶外野營般的休閒感；兒童閱覽區則規劃成繽紛夢幻的童話森林，營造溫馨有趣的閱讀環境。

新北市文化局長張䕒育指出，中和員山分館歷經8個月空間整修，全館煥然一新，揮別過往老舊印象。館方結合近年來熱門的「Outdoor」潮流，打造吸睛的露營風閱讀角，帳篷、露營椅、草坪與露營燈具備齊全，讀者可坐在折疊椅、收納箱閱讀，也能與好友一同走入營帳內放鬆看書。一開館便吸引不少文青讀者進館拍照、打卡，成為新亮點。

新打造的兒童室以童話森林為設計主題，提供寬敞明亮的獨立親子閱讀空間，期望從小培養孩子閱讀習慣，陪伴親子共享美好讀書時光。館內開放式自修區同步升級，更換舒適桌椅並改善動線，成為學子讀書、寫功課的理想場所。張䕒育表示，中和員山分館此次改造，除重新規劃館舍動線，也完善無障礙設施，打造更舒適友善的閱讀環境。她希望透過融入露營元素，讓讀者進館時就像走進輕鬆的度假場景，享受自在的閱讀樂趣。

為慶祝重新開館，中和員山分館將於12月6日、7日舉辦「童趣書窩露營趣」夜宿圖書館活動，邀請小朋友在營帳中夜讀體驗另類露營感受，活動即日起免費報名。同時推出多項親子閱讀活動，包括12月7日、13日的「親子露營讀書會」、12月13日「露營趣」和諧粉彩課程、12月14日「書香探訪－走進海山神社」、12月20日「旅行進行曲」故事活動，以及「在書頁間搭起帳篷」主題書展等。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」官網查詢。

【新北市立圖書館中和員山分館小檔案】

◎ 地址：新北市中和區民享街37號2樓。

◎ 面積：約290坪。

◎ 空間配置：二樓：流通服務檯、期刊閱報區、資料檢索區、兒童區、閱讀角。

◎ 藏書：兒童書約1萬5千冊，兒童期刊7種，兒童報紙2種；成人書約7萬冊，期刊40種，報紙10種。

◎ 服務時間：周日至周一8時30分至17時；周二至周六8時30分至21時。