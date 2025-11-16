台中2樓高充氣城堡突消風！家長孩子嚇壞1人傷：像演絕命終結站

▲安和公園親子活動昨晚發生充氣城堡突然洩氣。（圖／截取自Treads）



記者白珈陽／台中報導

由台中市低碳發展協會主辦、立委廖偉翔服務處協辦的「翔童樂馬戲團」大型親子活動，昨（15）日晚間8時在安和公園舉辦時，場地內的充氣城堡突然「消風」洩氣，整個大型遊戲設施塌陷，現場家長、孩童驚慌失措。廠商指出事發原因是電線遭外力扯斷，無法復電所致；廖偉翔表示，本起意外造成1名孩子右腳輕微擦傷，到院檢查後無大礙，已要求廠商和活動團隊，未來要加強設備保護，避免類似情況再發生。

家長將意外現場PO網，影像內容顯示，約2層樓高的活動充氣城堡竟突然洩氣，險些讓正在玩的孩童跌落，不少家長焦急尋找自己的孩子，還有人急問「有沒有人還壓在下面」，並有數名大人、廖偉翔團隊工作人員幫忙撐起設施，協助受困的孩童。

家長在網路表示，小孩原本說還要再玩一次，結果帶走後一秒，滑梯（充氣城堡）倒了，裡面一堆小孩，感覺就像在演絕命終結站。

廖偉翔表示，經確認1名孩子右腳有輕微擦傷，服務處同仁已陪同到醫院檢查，並無大礙。另一位受到驚嚇的小朋友，同仁也協助關心、心理輔導，會持續關心家長與孩子的狀況。

廖偉翔說，他已經要求廠商和活動團隊，未來一定要再加強現場人力、巡視動線，做好設備保護，避免類似情況再發生。

如果家長後續有任何疑慮、孩子有任何不舒服，都可以直接聯絡服務處，將全力協助；安全永遠是最重要的，將會持續盯緊，也感謝家長的體諒，未來在活動的細節上會要求廠商更加小心注意。

廠商指出，經第一時間派員查看，確認是電線遭外力扯斷所致（插頭斷裂），對於本次事件造成不便與驚嚇，深感抱歉，後續一定會更謹慎注意。