國際獅子會嘉義公益活動　彩繪競賽與圓夢同行

守護兒少 反毒 反詐 抗霸凌親子同心GO」，國際獅子會300E-1區吳鳳獅子會與嘉鳳獅子會聯合舉辦親子彩繪比賽暨圓童夢公益活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市建城321週年，市府將於12月舉辦「320+1嘉義市城市博覽會」。為響應此盛事，國際獅子會300E-1區吳鳳獅子會與嘉鳳獅子會15日在嘉義市博愛國小活動中心，聯合舉辦親子彩繪比賽暨圓童夢公益活動。

本次彩繪主題為「嘉城320+1美哉畫嘉義」不限年級別，鼓勵學生們發揮創意思想，以畫筆描繪心中最美的嘉義市。經評審評選第一、二、三名、優選、佳作的學生共計有132名，主辦單位將於現場頒發獎金及獎狀，以資鼓勵。

當日還安排一場為修緣育幼院孩童圓夢的溫馨活動。院童們先把心願寫下來，隨後再由吳鳳及嘉鳳獅子會的叔叔阿姨們爲孩子們送上禮物，鼓勵他們勇敢追夢、不放棄學習。透過活動，希望院童感受滿滿的愛與支持，培養自信並肯定自我。主辦單位也將捐贈新台幣六萬元予修緣心遠基金，專款用於高中畢業院生的就學與生活補助，幫助孩子們在踏出院舍後依然感受到溫暖，讓每位孩子都能追逐夢想、擁抱未來。

吳鳳獅子會會長張傳松與嘉鳳獅子會會長江虹蓉表示，希望透過此次活動激發學童創作熱情、提升學習與思辨能力，並建立反毒、防詐、反霸凌等正確危機意識。亦鼓勵父母與孩子透過親子互動，培養保護自己與他人的能力。國際獅子會長期致力推動公益，張會長與江會長同時也感謝二會的獅友們慷慨解囊與支持，以及協辦單位嘉義市政府警察局、環保局、消防局、財稅局、博愛國小等共同設攤宣導及闖關遊戲送獎品。

黃裕洲總監補充，感謝嘉義市政府與社會各界支持公益服務，讓獅子會能持續推動愛與關懷。表示吳鳳獅子會、嘉鳳獅子會的社會公益服務更值得嘉許，亦期盼在全球服務志業上，大家攜手前進。

嘉義市議員張秀華同時也是300E-1區前總監，她帶領獅友積極投入各項社會公益。張議員特別感謝台灣總會2012-2013年度總會長蔡金鍊，在任內以「環境保護」、「原生自然」、「節能減碳」等三大設計理念，規劃並認養北香湖獅子園區，今年因颱風影響，孩子們無法在這片花草樹木間盡情揮灑創意作畫，未來主辦單位將持續這份理念，永續綻放。

主辦單位同時感謝嘉義市市長黃敏惠長期對活動的支持與關心，也感謝博愛國小廖昭銘校長承辦此次彩繪比賽，特別致謝黃裕洲總監、300E複合區新住民長謝宥莉以及糾察長吳朝曄等獅友對活動經費的大力支持，共贊助六萬元。

此外，也感謝黃裕洲總監、蔡金鍊前總會長、陳昆茂前總監贊助本活動3台移動式智慧聯網螢幕組，以及鄭女勤秘書長、周鍚宏專區主席、林育弘分區主席、藍永能駐區、黃湘瓴LCIF協調長、玉山會張志榮會長贊助小米手錶共20支，提供給參賽學生摸彩，讓參賽者充滿期待，現場氣氛熱列，提升活動亮點。