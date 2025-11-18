　
地方 地方焦點

2026台南耶誕跨年3演唱會＋3親子活動！　黃偉哲攜F.F.O公布卡司陣容

▲市長黃偉哲偕新世代冠軍男團 F.F.O共同公布2026台南耶誕跨年活動，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲偕新世代冠軍男團 F.F.O共同公布2026台南耶誕跨年活動，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南市耶誕跨年系列活動」即將登場，市府18日在永華市政中心舉行記者會，由市長黃偉哲攜手新世代冠軍男團 F.F.O 正式公布活動場次，自11月29日起連續6週推出3場親子活動＋3場大型演唱會，涵蓋南科、佳里、新營與市府廣場，卡司與內容都預告「強到爆表」，F.F.O也在現場帶來熱力四射的舞蹈演唱，為今年的耶誕跨年正式暖場。

▲市長黃偉哲偕新世代冠軍男團 F.F.O共同公布2026台南耶誕跨年活動，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，「台南好young」耶誕跨年活動已成為家喻戶曉的城市品牌，從他上任初期的兩場演出，逐步擴大為涵蓋溪北、新營與市區的多場活動，讓活動內容更豐富、更接地氣。他強調，雖然台南在活動經費上並非全台最高，但精彩度與創意絕對名列前茅。

▲市長黃偉哲偕新世代冠軍男團 F.F.O共同公布2026台南耶誕跨年活動，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

他也提醒，今年跨年夜剛好落在星期三，上班族下班後可直接前往永華市府西側廣場參加跨年演唱會，「卡司保證精彩、驚喜滿滿」，邀請大家一起在台南度過 2026 的第一刻。

▲市長黃偉哲偕新世代冠軍男團 F.F.O共同公布2026台南耶誕跨年活動，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

主辦的新聞及國際關係處指出，今年卡司陣容不論吸睛度或節目豐富性，堪稱全國 CP 值最高。同時規劃三場親子活動，包含南科考古館、佳里體育公園、南紡時代公園場次，由蘋果劇團、豆子劇團、如果兒童劇團演出，搭配闖關遊戲、氣球秀、泡泡派對與手作體驗，提供全齡都能參與的節目內容。

F.F.O 近期替刑事警察局拍攝反詐騙宣導影片，黃偉哲也與團員一起呼籲民眾提高警覺，提醒只要遇到要求加入 LINE 客服、金流驗證或來路不明的招募徵才訊息，就是詐騙。市府表示，相關活動資訊以台南市政府官網、「台南好young」官網與粉絲頁為準，避免受騙。

▲市長黃偉哲偕新世代冠軍男團 F.F.O共同公布2026台南耶誕跨年活動，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

此外，市府也推廣已啟動的「2025台南購物節」，只要消費滿 50 元即可登錄抽獎，有機會把價值百萬元的Toyota 全電動車開回家。活動追溯自今年7月1日至2026年3月1日，涵蓋市場、夜市、商圈到新化年貨大街，獎項十分豐富，包括百萬名車、飯店住宿券、3C家電及大量現金獎，鼓勵民眾「玩台南、吃台南、買台南」。

今日記者會，三三讀書會會長陳苡銜、台南市議員王宣貿出席，立委林俊憲、陳亭妃及多位議員服務處代表也到場支持。

★「2026台南好young」耶誕跨年系列活動場次總覽
● 親子活動 3 場
11/29（六）13:30–16:30｜南科童樂太空站（南科考古館）
蘋果劇團／功夫大球秀／羊毛氈手作／闖關遊戲
12/06（六）13:30–16:30｜佳里童話太空站（佳里體育公園）
如果兒童劇團／泡泡派對＋小丑秀／羊毛氈手作／闖關遊戲
12/13（六）13:30–16:30｜南紡童趣太空站（南紡時代公園）
豆子劇團／氣球頑童、楊元慶溜溜球秀／氣球手作／闛關遊戲
● 演唱會 3 場
12/20（六）19:00–21:00｜搖滾耶誕演唱會（永華市政中心西側廣場）
12/27（六）19:00–21:00｜南瀛草地音樂會（新營南瀛綠都心公園）
12/31（三）19:00–2026/1/1 00:30｜台南好young跨年演唱會（永華市政中心西側廣場）

11/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台南耶誕跨年演唱會親子活動黃偉哲F.F.O卡司

