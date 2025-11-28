　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院總質詢落幕　卓榮泰認個人努力不夠：盼兩院以國家為念尋求共識

▲▼行政院長卓榮泰28日赴立法院接受質詢前，面對媒體提問不發一語快步離開。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院施政總質詢今（28）日落幕，行政院長卓榮泰今（28）日率領閣員前往立院施政報告並備質詢，卓榮泰表示，行政院、立法院存在許多差異、未能互信，「是我個人努力不夠」。卓榮泰也喊話，能否取得最大公約數、尋求最高共識，把不可能解決的差異暫時擺在一邊，才有辦法走出一條人民期待該走的、建設國家發展未來的重要大路，透過協商與共同合作，完成人民交付的任務與建設國家。

卓榮泰表示，很感謝今天能夠順利完成本次會期的總質詢，感謝各位委員在質詢過程當中，給予行政院很多的指教與建議。答詢不周的地方，以及不及答復的部分，會用書面以及用各種的方式，對委員的垂詢做更清楚的說明。也謝謝所有大院裡面的會務人員在此期間的辛苦。

卓榮泰指出，不過最後仍有一些感觸要在這裡說，自己每次要上備詢台的時候，都會向擔任大會主席的韓國瑜院長或是江啟臣副院長深深一鞠躬。這個敬禮一方面是因為憲法57條以及增修條文第三條，行政院向立法院負責。行政院充份扮演憲政機關必要的角色，所以深深的一鞠躬代表這個意義。

卓榮泰直言，對他個人，每次的鞠躬都代表著希望有重新的合作模式開始。在今年8月的時候，行政院必須調整施政順序、財政支出結構、兩院的互動關係，行政院一一在做。每一次在這個地方，代表行政院也好，代表個人也好，總是希望開啟一個新的合作模式，以及兩院基於憲政正常運作的模式，「這代表著我個人的誠意跟期待」。

卓榮泰表示，9月30日在施政報告時，希望未來要重建三項重要的重大工程。一個是在後關稅時代，全國產業界對於全球產業布局的重建。第二項是基於當時發生了很多的風災，要全面對於災區復原的重建。然而第三項也是最重要的，希望重建一個社會的信任，其中包括行政立法兩院互相的信任。

卓榮泰坦言，遺憾的是，前兩項的重建，依序進行。最後一項的重建，到現在，「我認為我個人的努力還是不夠。我們兩院之間還是存在著很多的差異。什麼差異？第一個是基於對於國家未來不同立場的差異。第二個是對於國家安全不同思考的差異。第三個是對於國家財政不同角度的差異」。

卓榮泰呼籲，能不能讓這些差異取得最大公約數？讓國人看到，行政、立法兩院是可以經過協商完成人民交付的任務，可以經過合作來改變目前這樣的現狀。如果可以的話，他代表行政院每次在這裡答復的時候，會認為我們是在共同為國家的未來尋找一個可尋的方向。

對於兩院合作，卓榮泰強調，自己誠懇的希望，「我們共同的合作，才是國人最大的要求。沒有國哪有家？沒有國哪有黨？沒有國哪有個人？也期待我們一起以國家為念，以家為念，以每一個國人為念。基於國家一體、中央地方合作的理念之下，找出一條全國國人所樂於看到的，在最不同的差異當中尋求最高共識，往這個共識走」。

卓榮泰表示，把不可能解決的差異暫時擺在一邊，才有辦法走出一條人民期待該走的、建設國家發展未來的重要大路，「我深深的期待，再次向韓院長、江副院長，各位委員先進表達最高的感謝，謝謝大家」。

11/26 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

卓榮泰立法院行政院國家建設信任重建國民黨民進黨民眾黨

讀者迴響

