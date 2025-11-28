核三最快2027年重啟　他曝核廢料最終處置場評估「金門烏坵」最適合

▲核三廠。（圖／本報資料照）



記者杜冠霖／台北報導

經濟部今（28）日表示，已於昨日正式核定台電核電廠現況評估報告，其中台電核一廠則因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。對此，民進黨團回應，賴清德總統對核電議題一直以來都主張三原則「核安無虞、核廢有解、社會共識」，立即展開最終處置場選址作業，才有使用核電的本錢，過去選址小組認為金門烏坵最適合，希望國民黨積極跟金門鄉親溝通。

經濟部表示，核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件。核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判亦具再運轉條件，其中部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定研提再運轉計畫，並啟動安全評估。

對於核三議題，鍾佳濱表示，談及核電議題賴總統一直以來都主張三原則「核安無虞、核廢有解、社會共識」，談及核二、核三的重啟更需要一併考量地方民意。鍾佳濱說，他的立場與823公投時立場一致，立即展開最終處置場選址作業，才有使用核電的本錢。

鍾佳濱說明，過去選址小組考量場址環境、工程技術、地質條件，金門烏坵被視為適合的最終處置點，既然國民黨支持核能想必也會積極同意將高放終處場設置於烏坵，希望國民黨積極與金門鄉親溝通。