馬英九批高市早苗言論干涉台灣　謝長廷難以理解：講這話的人惡毒

記者杜冠霖／台北報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說，引起中共及國內部分在野黨政治人物不滿。對此，前駐日代表謝長廷今 （28）日受訪時表示，他反戰，反任何侵略戰爭，不是反自衛。說高市早苗的言論干涉台灣或造成台灣困擾，「很難理解」，高市早苗的說法是台灣被封鎖、軍艦都已經開出來，可以威脅到鄰國的存立危機，可以打到沖繩、菲律賓，所以講這話的人，怎麼會把兩個不同的時空湊在一起？「要嘛是不理解，要嘛就惡毒」。

台北大同扶輪社上午舉行「友誼水產 善的循環：Team Taiwan 挺日本」記者會，總統府資政謝長廷、立委郭國文、陳冠廷、台北大同扶輪社長李明峻等人出席。

對於賴清德提出1.25兆元國防特別預算，謝長廷受訪時回應，他愛好和平、支持和平解決兩岸的問題，所以也是反戰，但反戰是反侵略戰爭，不是反自衛。

至於側翼瘋傳他以數百萬珠寶賄賂高市早苗，謝長廷表示，他已在臉書上聲明澄清，並翻譯成日文；說他用珠寶賄賂高市早苗，而且用郵寄的，這不可能的事情，可見造謠者完全沒有社會經驗，很可能是軍人，處在一個封閉的社會，「荒唐」。

至於如前總統馬英九批評，高市早苗的言論傷害台日關係，謝長廷表示，「這很難理解」，高市是談到自衛隊的問題，這是兩個時空，講上述這些話的人都沒有理解，高市所談到的階段，是台灣海峽已經被封鎖，中國的軍艦開出來，已經不是談判的階段、沒有辦法談判了，因為軍艦駛出來已經不只是威脅到台灣，可以打到菲律賓與沖繩，已是鄰國的存亡危機，所以把兩個不同的時空湊在一起，「我認為要嘛是不理解，要嘛是惡毒」。